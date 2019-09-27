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41 минуту назад

Петров уходит из кино

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#кино #Александр Петров
Петров уходит из кино

Звезда экрана решил дать себе передышку.

30-летний российский актер театра, кино и ТВ Александр Петров, по части востребованности легко соперничающий даже с миллионоликим Сергеем Безруковым, может покинуть экраны. К радости поклонников Петрова — временно, пишет «Российская газета».

Актер Александр Петров в интервью «Известиям» рассказал о желании заняться благотворительностью. Артист хочет сделать паузу в съемочной карьере, чтобы посвятить себя театру и благотворительности.

- Конечно, через какое-то время мне всё же придется сделать паузу и уйти в тень года на полтора: нигде не сниматься, возможно, посвятить свое время и внимание другим, не менее важным вещам: благотворительности, театру, — сказал он.


В кино актер дебютировал в студенческие годы в эпизодической роли паркурщика Лехи в сериале Наны Джорджадзе "Голоса". Два года спустя сыграл командира танка Яшку в военной драме Джаника Файзиева "Август. Восьмого". Позже актер исполнил несколько эпизодических ролей в фильмах и сериалах, самые известные из которых: "Любовь в большом городе-3" и "Елки-3". В 2014 году снялся у Юрия Мороза в приключенческой картине о русском покорении Америки "Форт Росс" с Максимом Матвеевым, Анной Старшенбаум, Максимом Виноградовым, Кириллом Плетневым и другими.

Всего на счету актера более тридцати киноработ, добрая половина которых – главные роли в сериалах и полнометражках. Последними значимыми проектами стали: криминальная драма Егора Баранова "Фарца" о дружбе четырех парней в эпоху заката советского режима в нашей стране, психологическая драма этого же режиссера "Спарта" о трагедии современного мира, триллер Юрия Быкова "Метод" с Константином Хабенским, Паулиной Андреевой, Алексеем Серебряковым.
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#кино #Александр Петров

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