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52 минуты назад

НЛМК приступил к проектированию и подготовке площадки для электростанции на вторичных ресурсах

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#энергетика
НЛМК приступил к проектированию и подготовке площадки для электростанции на вторичных ресурсах

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), флагманская компания Группы НЛМК, приступил к разработке проектной документации и подготовке площадки для строительства новой электростанции, топливом для которой являются попутные газы металлургического производства.  

Как сообщает ПАО НЛМК, мощность электростанции составит 300 МВт. Планируемые инвестиции Группы НЛМК в проект – 35 млрд рублей. 

Проект позволит сократить выбросы парниковых газов (СО2) на 650 тыс. тонн ежегодно. Строительство электростанции на вторичных металлургических газах соответствует наилучшим доступным технологиям черной металлургии и способствует достижению целей проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в России.  

Порядка 50% всей потребляемой электроэнергии НЛМК производится с использованием вторичных ресурсов. В качестве топлива используется доменный газ и коксовый газ – побочные продукты работы доменных печей и коксовых батарей.  

В 2019 году самообеспеченность комбината электроэнергией составит около 64%, ввод в работу новой утилизационной электростанции повысит этот показатель до 95%. 
307
#энергетика

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