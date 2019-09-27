НЛМК приступил к проектированию и подготовке площадки для электростанции на вторичных ресурсах

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), флагманская компания Группы НЛМК, приступил к разработке проектной документации и подготовке площадки для строительства новой электростанции, топливом для которой являются попутные газы металлургического производства.

Как сообщает ПАО НЛМК, мощность электростанции составит 300 МВт. Планируемые инвестиции Группы НЛМК в проект – 35 млрд рублей.



Проект позволит сократить выбросы парниковых газов (СО2) на 650 тыс. тонн ежегодно. Строительство электростанции на вторичных металлургических газах соответствует наилучшим доступным технологиям черной металлургии и способствует достижению целей проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в России.



Порядка 50% всей потребляемой электроэнергии НЛМК производится с использованием вторичных ресурсов. В качестве топлива используется доменный газ и коксовый газ – побочные продукты работы доменных печей и коксовых батарей.



В 2019 году самообеспеченность комбината электроэнергией составит около 64%, ввод в работу новой утилизационной электростанции повысит этот показатель до 95%.

