52 минуты назад
НЛМК приступил к проектированию и подготовке площадки для электростанции на вторичных ресурсах
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), флагманская компания Группы НЛМК, приступил к разработке проектной документации и подготовке площадки для строительства новой электростанции, топливом для которой являются попутные газы металлургического производства.
Проект позволит сократить выбросы парниковых газов (СО2) на 650 тыс. тонн ежегодно. Строительство электростанции на вторичных металлургических газах соответствует наилучшим доступным технологиям черной металлургии и способствует достижению целей проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в России.
Порядка 50% всей потребляемой электроэнергии НЛМК производится с использованием вторичных ресурсов. В качестве топлива используется доменный газ и коксовый газ – побочные продукты работы доменных печей и коксовых батарей.
В 2019 году самообеспеченность комбината электроэнергией составит около 64%, ввод в работу новой утилизационной электростанции повысит этот показатель до 95%.