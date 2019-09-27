В России

52 минуты назад

Парень отравился угарным газом в ванной

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#угарный газ #ванная #отравление
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Парень отравился угарным газом в ванной

Несчастный случай произошел в Воронеже.

Молодой человек отравился угарным газом в Воронеже. Инцидент произошел в доме № 24 на Московском проспекте в четверг, 26 сентября, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.Вчера в Воронеже угарным газом отравились мама и дочь. К счастью, они остались живы.

По предварительным данным, соседи по комнате забили тревогу, когда поняли, что парень купается в ванной слишком долго и больше не отвечает им. Соседи ворвались в ванную и обнаружили приятеля без сознания. Они вызвали скорую. С признаками отравления угарным газом из пятиэтажки госпитализировали 19-летнего парня. Угрозы для его жизни нет. Причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
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#угарный газ #ванная #отравление
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