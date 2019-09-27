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В первый день подачи тепла в жилые дома липчане жаловались спасателям на порывы сетей

11 1376
#отопительный сезон
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В первый день подачи тепла в жилые дома липчане жаловались спасателям на порывы сетей

26 сентября в День начала отопительного сезона операторы городского управления по делам ГО и ЧС приняли больше 40 обращений жителей Липецка по этой теме. В большинстве случаев они носили справочный характер – куда обращаться и как связаться с той или иной структурой ЖКХ в случае порыва труб в квартире?

Однако, как сообщает управление по делам ГО и ЧС, в аварийных ситуациях, требующих немедленного реагирования, роль координатора последующих действий операторы службы спасения брали на себя – сами дозванивались до аварийных служб, отслеживали своевременный выезд бригад к месту происшествия. Так было в случае с порывом сетей отопления в детском саду на улице Циолковского, в домах на улицах Московская, Семашко, Лутова и других.

Вместе с тем, по сравнению с первым днем подачи тепла МКД в прошлом году, поток звонков снизился, а число обращений, принятых на контроль в системе «112», уменьшилось вдвое, - отметил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.  
11 1376
#отопительный сезон
3

Комментарии (11)

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Едерасовский прорыв

4 минуты назад
Это называется
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Запахло зимой

9 минут назад
А зима ещё не наступила...
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Липчане

12 минут назад
Ад какой-то, отопление не дали, напор горячей воды упал, и течет еле теплая...за что платим?
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Ч

20 минут назад
Зачем тогда летом два раза по две недели отключают горячую воду , коль порывы непредсказуемы ?
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бабай

28 минут назад
так это же наследие Мишки фонтанчика.С приветом из госдумы
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Сказочный Д.

52 минуты назад
Дык +, при всех прежних они были не такими прорывными:)))
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Дык +

сегодня, 13:06
Сказочный Д., не надо ла-ла - порывы были и при всех прежних, по крайней мере, от Хруща.
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весёлый

сегодня, 12:53
Я про что и говорил ранее! удивляться не надо,это даже очень хорошо,лучше сейчас ,чем потом в морозы под сорок
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Сказочный Д.

сегодня, 12:52
Так вот как в жизни выглядят Путинские "прорывы":)))
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гостья

сегодня, 12:49
еще и полгорода в раскопках))))) ура!!!! отопительный сезон начался на супер!!!
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