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В первый день подачи тепла в жилые дома липчане жаловались спасателям на порывы сетей
26 сентября в День начала отопительного сезона операторы городского управления по делам ГО и ЧС приняли больше 40 обращений жителей Липецка по этой теме. В большинстве случаев они носили справочный характер – куда обращаться и как связаться с той или иной структурой ЖКХ в случае порыва труб в квартире?
Вместе с тем, по сравнению с первым днем подачи тепла МКД в прошлом году, поток звонков снизился, а число обращений, принятых на контроль в системе «112», уменьшилось вдвое, - отметил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.
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