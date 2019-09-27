В первый день подачи тепла в жилые дома липчане жаловались спасателям на порывы сетей

26 сентября в День начала отопительного сезона операторы городского управления по делам ГО и ЧС приняли больше 40 обращений жителей Липецка по этой теме. В большинстве случаев они носили справочный характер – куда обращаться и как связаться с той или иной структурой ЖКХ в случае порыва труб в квартире?

Однако, как сообщает управление по делам ГО и ЧС, в аварийных ситуациях, требующих немедленного реагирования, роль координатора последующих действий операторы службы спасения брали на себя – сами дозванивались до аварийных служб, отслеживали своевременный выезд бригад к месту происшествия. Так было в случае с порывом сетей отопления в детском саду на улице Циолковского, в домах на улицах Московская, Семашко, Лутова и других.



Вместе с тем, по сравнению с первым днем подачи тепла МКД в прошлом году, поток звонков снизился, а число обращений, принятых на контроль в системе «112», уменьшилось вдвое, - отметил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.

