В России

7 минут назад

Годовалая девочка выпила уксус

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#уксус #ожог
Годовалая девочка выпила уксус

Ребенка экстренно госпитализировали.

В Москве годовалая девочка глотнула уксусной кислоты, которую нашла у себя дома на проспекте Маршала Жукова. По данным РЕН ТВ, малышка попробовала уксусную эссенцию и получила серьезные химические ожоги.

Родные пострадавшей малышки в этот момент находились дома, но не досмотрели за ребенком, оставив ненадолго девочку, уточняет «Регион Онлайн». Услышав крики ребенка, они прибежали к ней, после чего вызвали скорую помощь. Пострадавшую малышку в экстренном порядке госпитализировали.

Врачи диагностировали у маленькой пациентки серьезные химические ожоги глотки и пищевода. Медики оказывают всю посильную помощь пострадавшему ребенку.
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#уксус #ожог

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