В России
7 минут назад
Годовалая девочка выпила уксус
Ребенка экстренно госпитализировали.
В Москве годовалая девочка глотнула уксусной кислоты, которую нашла у себя дома на проспекте Маршала Жукова. По данным РЕН ТВ, малышка попробовала уксусную эссенцию и получила серьезные химические ожоги.
Родные пострадавшей малышки в этот момент находились дома, но не досмотрели за ребенком, оставив ненадолго девочку, уточняет «Регион Онлайн». Услышав крики ребенка, они прибежали к ней, после чего вызвали скорую помощь. Пострадавшую малышку в экстренном порядке госпитализировали.
Врачи диагностировали у маленькой пациентки серьезные химические ожоги глотки и пищевода. Медики оказывают всю посильную помощь пострадавшему ребенку.
Родные пострадавшей малышки в этот момент находились дома, но не досмотрели за ребенком, оставив ненадолго девочку, уточняет «Регион Онлайн». Услышав крики ребенка, они прибежали к ней, после чего вызвали скорую помощь. Пострадавшую малышку в экстренном порядке госпитализировали.
Врачи диагностировали у маленькой пациентки серьезные химические ожоги глотки и пищевода. Медики оказывают всю посильную помощь пострадавшему ребенку.