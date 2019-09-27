Происшествия

23 минуты назад

Следователями установлен дополнительный эпизод преступной деятельности экс-мэра Данкова

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#взятка
Следователями установлен дополнительный эпизод преступной деятельности экс-мэра Данкова

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) экс - мэром  города Данкова установлен новый эпизод преступной деятельности бывшего чиновника. Его действия следствием квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, по данным следствия экс-глава Данкова Алексей Левин, в январе текущего года получил от предпринимателя взятку в 30 тысяч рублей за выделение ему благоприятного места на территории города для установки торгового павильона.

Кроме этого, как считает следствие, чиновник, действуя в своих интересах, заключил с аффилированным ему ООО договор аренды муниципального имущества по заведомо заниженной и невыгодной для города плате. В результате городской бюджет недополучил более 2 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела появились обстоятельства, свидетельствующие о превышении Левиным должностных полномочий. Установлено, что по указанию мэра с подчиненных ему сотрудников были собраны начисленные в качестве премий за участие в городском празднике деньги в сумме 50 тысяч рублей. Деньги были переведены на счет Фонда развития и благоустройства Данковского района, а впоследствии израсходованы мэром на собственные цели. Таким образом, действия чиновника, как считает следствие, повлекли существенное нарушение прав и законных сотрудников городской администрации.

На время предварительного следствия Алексей Левин заключен под домашний арест. Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепления доказательственной базы.

По бывшему его месту работы и жительства Левина проведены обыски, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначены и проводятся судебные экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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#взятка

Комментарии (2)

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Сталин-психиатр.

8 минут назад
Совсем сбрендили за такие деньги человеку биографию портить? Что он внукам скажет?
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Главный Администратор

8 минут назад
Жалко мужика, сам вор и другим даю. Все Администраторы воруют, даже самые главные
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