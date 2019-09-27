В России

20 минут назад

Гран-При России не переедет из Сочи в Санкт-Петербург

54
#гонка #Формула 1
Гран-При России не переедет из Сочи в Санкт-Петербург

Российский этап «Формулы 1» вряд ли может поменять свою прописку.

Как сообщает издание Daily Mail, Президент России Владимир Путин, традиционный гость на подиуме гонки в Сочи, поддержал переезд Формулы-1 в его родной город. Сейчас там завершается строительство автодрома "Игора Драйв", который расположен недалеко от Санкт-Петербурга.

- Этот вопрос не стоит на повестке, - прокомментировал переезд этапа гонки официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Компания - промоутер Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" АНО "Росгонки" не обсуждала перенос этапа из Сочи в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил представитель главы оргкомитета Гран-при, вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус. Контракт на проведение гонок в Сочи рассчитан до 2025 года.

- Текущий контракт на право проведения гонок "Формулы-1" предполагает организацию российского этапа чемпионата в Сочи и действует до 2025 года. "Росгонки" не обсуждали с правообладателем возможность переноса российского этапа в другой город, - сказал Джус.
54
#гонка #Формула 1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Годовалая девочка выпила уксус
#уксус #ожог
Годовалая девочка выпила уксус

5 минут назад

В России
Шнуров посвятил запрету курить на балконе стихи
#Шнуров #запрет #курение
Шнуров посвятил запрету курить на балконе стихи

25 минут назад

В России
Звезда «Глухаря» устроил дебош в самолете
#дебош #Максим Аверин
Звезда «Глухаря» устроил дебош в самолете

31 минуту назад

В России
Число мошенничеств от имени банков выросло
#мошенничество #телефон #банк
Число мошенничеств от имени банков выросло

44 минуты назад

В России
Правила работы ресторанов и кафе в России пересмотрят
#кафе #ресторан #правила
Правила работы ресторанов и кафе в России пересмотрят

49 минут назад

В России
Правительство готово потратить 1,7 млрд рублей из бюджета России на двойник «Википедии»
#википедия
Правительство готово потратить 1,7 млрд рублей из бюджета России на двойник «Википедии»

вчера, 14:50

В России