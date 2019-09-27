В России
20 минут назад
Гран-При России не переедет из Сочи в Санкт-Петербург
54
Российский этап «Формулы 1» вряд ли может поменять свою прописку.
Как сообщает издание Daily Mail, Президент России Владимир Путин, традиционный гость на подиуме гонки в Сочи, поддержал переезд Формулы-1 в его родной город. Сейчас там завершается строительство автодрома "Игора Драйв", который расположен недалеко от Санкт-Петербурга.
- Этот вопрос не стоит на повестке, - прокомментировал переезд этапа гонки официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Компания - промоутер Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" АНО "Росгонки" не обсуждала перенос этапа из Сочи в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил представитель главы оргкомитета Гран-при, вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус. Контракт на проведение гонок в Сочи рассчитан до 2025 года.
- Текущий контракт на право проведения гонок "Формулы-1" предполагает организацию российского этапа чемпионата в Сочи и действует до 2025 года. "Росгонки" не обсуждали с правообладателем возможность переноса российского этапа в другой город, - сказал Джус.
- Этот вопрос не стоит на повестке, - прокомментировал переезд этапа гонки официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Компания - промоутер Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" АНО "Росгонки" не обсуждала перенос этапа из Сочи в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил представитель главы оргкомитета Гран-при, вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус. Контракт на проведение гонок в Сочи рассчитан до 2025 года.
- Текущий контракт на право проведения гонок "Формулы-1" предполагает организацию российского этапа чемпионата в Сочи и действует до 2025 года. "Росгонки" не обсуждали с правообладателем возможность переноса российского этапа в другой город, - сказал Джус.
54