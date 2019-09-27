В России
27 минут назад
Шнуров посвятил запрету курить на балконе стихи
Музыкант оценил закон и его эффективность в лирической форме.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября. Свою позицию музыкант выразил в Instagram. Пост уже собрал почти 110 000 «лайков».
Газа у меня ведь нету,
Свет погас, я жгу свечу.
Инициативу эту,
На *** я поверчу.
В нашем городском поселке
Жизнь течет на лоджиях.
С мужиками курят телки,
Шашлыки свои жуя.
Нет другой тут развлекухи!
Как провесть нам свой досуг?
Я б спросил, разинув ухи,
Этих депутатских сук.
Музыкант предложил чиновникам, разработавшим проект, представить, что будет, когда в многоквартирном доме отключат электричество. Он напомнил, что в таких случаях люди зажигают свечи. Ранее с нововведением не согласилась главред RT Маргарита Симоньян. Она предложила иную инициативу ввести с 1 октября. Например, «запрет на запреты».
Изменения в правила противопожарной безопасности, предусматривающие введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, инициировало МЧС. Запрет поддержал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, пишет «Лента».
Газа у меня ведь нету,
Свет погас, я жгу свечу.
Инициативу эту,
На *** я поверчу.
В нашем городском поселке
Жизнь течет на лоджиях.
С мужиками курят телки,
Шашлыки свои жуя.
Нет другой тут развлекухи!
Как провесть нам свой досуг?
Я б спросил, разинув ухи,
Этих депутатских сук.
Музыкант предложил чиновникам, разработавшим проект, представить, что будет, когда в многоквартирном доме отключат электричество. Он напомнил, что в таких случаях люди зажигают свечи. Ранее с нововведением не согласилась главред RT Маргарита Симоньян. Она предложила иную инициативу ввести с 1 октября. Например, «запрет на запреты».
Изменения в правила противопожарной безопасности, предусматривающие введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, инициировало МЧС. Запрет поддержал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, пишет «Лента».