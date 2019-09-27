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34 минуты назад
Звезда «Глухаря» устроил дебош в самолете
Артиста оштрафовали на 500 рублей.
Актер Максим Аверин оштрафован на 500 рублей за хулиганство на борту самолета Барнаул - Москва и уже отпущен из полиции, пишет ТАСС. Как сообщает линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево, о пьяных и матерящихся на борту самолета пассажирах бизнес-класса сообщил командир воздушного суда. При посадке в Москве актера и его директора у трапа самолета ждал наряд полиции. Аверин возвращался с гастролей, как говорят в полиции, был нетрезв и вместе со своим концертным директором затеял скандал - оскорблял стюардесс и кичился своим особым статусом, уточняет «Звезда».
Российский актер Максим Аверин прокомментировал неприятный инцидент с его участием, произошедший на борту самолета, летевшего из Барнаула в Москву. В своем Instagram он призвал подписчиков не волноваться и заявил, что у него «все хорошо».
Максим Аверин известен широкой аудитории по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский».
Российский актер Максим Аверин прокомментировал неприятный инцидент с его участием, произошедший на борту самолета, летевшего из Барнаула в Москву. В своем Instagram он призвал подписчиков не волноваться и заявил, что у него «все хорошо».
Максим Аверин известен широкой аудитории по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский».