В России
46 минут назад
Число мошенничеств от имени банков выросло
Преступники пользуются подменой номеров.
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков. Об этом пишет 27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на Банк России. Отмечается, что за лето Центробанк направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых банковским клиентам поступали звонки. В результате операторы заблокировали номера в 218 случаях, в 59 — установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 — выявили подмену банковских номеров. Однако в более чем двух тысячах случаев никаких мер не принимали из-за отсутствия правовых оснований.
При этом, подчеркивает газета, операторы связи говорят о еще более серьезной ситуации, чем это представляется финансовому регулятору, "который знает лишь о капле в море". Подмены номера коснулись широкого круга банков, а на сообщения Центробанка о мошеннических звонках реагируют не все операторы. В ряде случаев они бездействуют, ссылаясь на отсутствие такой обязанности в законе «О связи». По его словам, очередной всплеск мошеннических звонков наблюдался в сентябре.
Иногда в списках предоставленных для блокировки номеров указывались те, которые банки используют для исходящих звонков клиентам. Их блокировка привела бы к тому, что банки не смогли бы дозвониться клиентам.
При этом, подчеркивает газета, операторы связи говорят о еще более серьезной ситуации, чем это представляется финансовому регулятору, "который знает лишь о капле в море". Подмены номера коснулись широкого круга банков, а на сообщения Центробанка о мошеннических звонках реагируют не все операторы. В ряде случаев они бездействуют, ссылаясь на отсутствие такой обязанности в законе «О связи». По его словам, очередной всплеск мошеннических звонков наблюдался в сентябре.
Иногда в списках предоставленных для блокировки номеров указывались те, которые банки используют для исходящих звонков клиентам. Их блокировка привела бы к тому, что банки не смогли бы дозвониться клиентам.