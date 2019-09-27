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53 минуты назад
Правила работы ресторанов и кафе в России пересмотрят
Дмитрий Медведев призвал обновить и ослабить требования.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита, сообщает РБК. Свои предложения ведомства должны представить в правительство не позднее 15 октября, говорится в списке поручений Медведева. Глава правительства поручил подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.
Эксперты должны представить в правительство предложения о пересмотре многих санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к организациям общепита, гигиенических требований к безопасности продуктов, срокам годности и т.д. Еще один вопрос, который поручил изучить премьер, — переход к применению при организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.
Эксперимент могут начать 1 января 2020 года в отдельных субъектах РФ, включая Москву, Калининградскую область, Республику Татарстан.
Эксперты должны представить в правительство предложения о пересмотре многих санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к организациям общепита, гигиенических требований к безопасности продуктов, срокам годности и т.д. Еще один вопрос, который поручил изучить премьер, — переход к применению при организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.
Эксперимент могут начать 1 января 2020 года в отдельных субъектах РФ, включая Москву, Калининградскую область, Республику Татарстан.