В России

53 минуты назад

Правила работы ресторанов и кафе в России пересмотрят

133
#кафе #ресторан #правила
Правила работы ресторанов и кафе в России пересмотрят

Дмитрий Медведев призвал обновить и ослабить требования.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита, сообщает РБК. Свои предложения ведомства должны представить в правительство не позднее 15 октября, говорится в списке поручений Медведева. Глава правительства поручил подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.

Эксперты должны представить в правительство предложения о пересмотре многих санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к организациям общепита, гигиенических требований к безопасности продуктов, срокам годности и т.д. Еще один вопрос, который поручил изучить премьер, — переход к применению при организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.

Эксперимент могут начать 1 января 2020 года в отдельных субъектах РФ, включая Москву, Калининградскую область, Республику Татарстан.
133
#кафе #ресторан #правила

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Годовалая девочка выпила уксус
#уксус #ожог
Годовалая девочка выпила уксус

8 минут назад

В России
Гран-При России не переедет из Сочи в Санкт-Петербург
#гонка #Формула 1
Гран-При России не переедет из Сочи в Санкт-Петербург

20 минут назад

В России
Шнуров посвятил запрету курить на балконе стихи
#Шнуров #запрет #курение
Шнуров посвятил запрету курить на балконе стихи

28 минут назад

В России
Звезда «Глухаря» устроил дебош в самолете
#дебош #Максим Аверин
Звезда «Глухаря» устроил дебош в самолете

34 минуты назад

В России
Число мошенничеств от имени банков выросло
#мошенничество #телефон #банк
Число мошенничеств от имени банков выросло

47 минут назад

В России
Правительство готово потратить 1,7 млрд рублей из бюджета России на двойник «Википедии»
#википедия
Правительство готово потратить 1,7 млрд рублей из бюджета России на двойник «Википедии»

вчера, 14:50

В России