Парковая аллея в поселке Матырский обретает второе дыхание

Грант проекта «Стальное дерево» помогает скверу у ДК поселка Матырский обрести вторую жизнь.

Клены, рябины, кустарники жасмина, айву и японскую спирею высаживали волонтеры: жители и школьники, им помогали работники «Зеленхоза». Благоустроить любимое место отдыха в поселке решили по собственной инициативе — заявку на грант программы «Стальное дерево» подала председатель ТОС «Надежда» Наталья Трубникова.- Я очень рада тому, что есть такой проект, который помогает сделать зелеными любимые уголки отдыха. Вообще, раньше этот парк был очень красивым, но позже аллея пришла в запустение — печально было смотреть. Идея возродить площадку возникла давно. Когда услышала про грантовую программу, решила подать заявку. И — проект вошел в число победителей. Нам выделили 300 тысяч рублей на покупку деревьев и благоустройство детской площадки. Весной мы определили, где и какие деревья надо высадить: здесь приживутся не все растения из-за особенностей песчаной почвы. Мы остановились на канадских кленах и рябинах, айве и жасмине. Деревья брали с почвой на корнях — так у них больше шансов прижиться. Сейчас школьники и волонтеры посадили саженцы, и аллея буквально преобразилась. Это очень приятный момент для всех жителей Матырского.По словам начальника отдела благотворительного фонда «Милосердие» Яны Шафоростовой, организаторы программы «Стальное дерево» всегда рады новым проектам.- «Стальное дерево» существует благодаря активным и неравнодушным людям, которые хотят сделать мир вокруг себя лучше. Его основная задача — наладить взаимосвязь между властью и людьми, которые помогают решать задачи по благоустройству и экологическому воспитанию. Все активные неравнодушные жители могут представлять свои проекты на конкурс «Стальное дерево», мы будем ждать новые заявки.Грантовая программа «Стальное дерево» существует уже три года. В этом году на проекты неравнодушных активистов выделено 3 миллиона рублей, а сама программа вышла за пределы Липецка — в ней могут участвовать также жители Липецкой области и городов — площадок присутствия группы НЛМК: Липецкой, Белгородской, Калужской, Свердловской областей и Алтайского края. К участию принимают не только экологические, но и другие проекты улучшения качества жизни, в том числе образовательные.