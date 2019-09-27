Главный символ ЛТЗ может поменять цвет

Главный символ поселка Тракторостроителей - легендарный трактор «Т-38М», отправили на реставрацию. Инициатором ремонта памятника выступил депутат Липецкого горсовета Игорь Крутских.



Трактор покрасят, установят антивандальные окна, а также проверят надежность постамента.



- Мы подняли документы, которые хранятся в музее, и выяснили, что первоначальный цвет липецкого трактора был сине-голубым. И сейчас думаем о том, чтобы восстановить историческую справедливость, - рассказал Игорь Крутских.



Модель гусеничного трактора «Т-38М» выпускали на Липецком тракторном заводе серийно с 1962 по 1973 годы. В книге В. Чернова «Люди твердой закалки» сохранилось описание машины: «Массивный, с решетчатой облицовкой, выкрашенной в голубой цвет, трактор, словно танк, гремел чугунными катками и траками и, вминая песок на пути, все ближе подходил к эстакаде». В музее ЛТЗ также находится макет трактора голубого цвета.



Сам памятник торжественно открыли в 1975 году. Главный символ поселка реставрировали только один раз, в 2007 году, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов.

