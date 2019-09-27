Общество

20 минут назад

Главный символ ЛТЗ может поменять цвет

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#памятник Трактору
Главный символ ЛТЗ может поменять цвет
Главный символ поселка Тракторостроителей - легендарный трактор «Т-38М», отправили на реставрацию. Инициатором ремонта памятника выступил депутат Липецкого горсовета Игорь Крутских. 

Трактор покрасят, установят антивандальные окна, а также проверят надежность постамента. 

- Мы подняли документы, которые хранятся в музее, и выяснили, что первоначальный цвет липецкого трактора был сине-голубым. И сейчас думаем о том, чтобы восстановить историческую справедливость, - рассказал Игорь Крутских. 

Модель гусеничного трактора «Т-38М» выпускали на Липецком тракторном заводе серийно с 1962 по 1973 годы. В книге В. Чернова «Люди твердой закалки» сохранилось описание машины: «Массивный, с решетчатой облицовкой, выкрашенной в голубой цвет, трактор, словно танк, гремел чугунными катками и траками и, вминая песок на пути, все ближе подходил к эстакаде». В музее ЛТЗ также находится макет трактора голубого цвета. 

Сам памятник торжественно открыли в 1975 году. Главный символ поселка реставрировали только один раз, в 2007 году, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов.  
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#памятник Трактору

Комментарии (1)

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Глупый

38 секунд назад
Главный символ уничтожен,а это- так,профанация...осколочек памяти о символе..
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