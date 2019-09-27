24 минуты назад
«Стальное дерево» поможет оборудовать многофункциональную спортплощадку в Грязинском районе
Новую многофункциональную спортивную площадку откроют до конца года в селе Петровка Грязинского района благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которую Новолипецкий комбинат реализует с 2017 года совместно с благотворительным фондом «Милосердие».
В этом году инициаторы проекта - глава Петровского сельсовета Александр Суворов и учитель Светлана Казакова - разработали и защитили на конкурсной комиссии проект по развитию спортивной базы для школьников и всех сельчан. На его реализацию они получили грант 300 тыс. рублей от благотворительного фонда. Еще 500 тыс. рублей перечислено от других партнеров проекта.
Проект в селе Петровка – один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые в текущем году реализуют в Липецке, Данкове, Тербунском и Липецком районах. На эти цели благотворительный фонд направит около 3 млн рублей.