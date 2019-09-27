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24 минуты назад

«Стальное дерево» поможет оборудовать многофункциональную спортплощадку в Грязинском районе

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#Стальное дерево #экология
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«Стальное дерево» поможет оборудовать многофункциональную спортплощадку в Грязинском районе

Новую многофункциональную спортивную площадку откроют до конца года в селе Петровка Грязинского района благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которую Новолипецкий комбинат реализует с 2017 года совместно с благотворительным фондом «Милосердие».  

Как сообщает ПАО «НЛМК», на пришкольной территории вместо старых турников и брусьев появятся новые уличные силовые тренажеры, которые можно будет использовать как для спортивных тренировок, так и для сдачи норм ГТО. Для любителей кататься на роликовых коньках и на роллинговой доске оборудуют специальную площадку, а для самых маленьких поставят детские качели. Вокруг территории посадят новые кустарники и деревья, установят фонари освещения.  Весь комплекс оборудуют системой видеонаблюдения. Для всех посетителей в стильной беседке откроют бесплатный доступ к беспроводному интернету. 

В этом году инициаторы проекта - глава Петровского сельсовета Александр Суворов и учитель Светлана Казакова - разработали и защитили на конкурсной комиссии проект по развитию спортивной базы для школьников и всех сельчан. На его реализацию они получили грант 300 тыс. рублей от благотворительного фонда. Еще 500 тыс. рублей перечислено от других партнеров проекта.  

Проект в селе Петровка – один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые в текущем году реализуют в Липецке, Данкове, Тербунском и Липецком районах.  На эти цели благотворительный фонд направит около 3 млн рублей.   
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#Стальное дерево #экология
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