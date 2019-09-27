Эстафета памяти Василия Клименкова временно ограничит движение личного и пассажирского транспорта

28 сентября в связи с проведением легкоатлетической эстафеты памяти Василия Клименкова в поселке Тракторостроителей ориентировочно с 11:00 до 12:00 движение автобусов муниципальных маршрутов №№ 1, 12, 19, 323, 323А, 378, 379 по улицам Коммунистической, Краснознаменной, Юбилейной, Жуковского будет осуществляться в режиме ожидания.



После окончания спортивного мероприятия движение автобусов возобновится согласно утвержденным расписаниям.



Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.



Кроме того, в этот день на улицах, по которым проходит маршрут эстафеты, будет ограничен и проезд личного транспорта. Так, с 10:30 до 12:00 будут закрыты для движения: площадь Клименкова – улица Коммунистическая – улица Краснознаменная – улица Юбилейная – улица Жуковского – площадь Клименкова – улица Волгоградская.



Водителей и пассажиров призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать маршруты проезда и время в пути.



