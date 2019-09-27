Общество

31 минуту назад

Эстафета памяти Василия Клименкова временно ограничит движение личного и пассажирского транспорта

5 228
#транспорт
Эстафета памяти Василия Клименкова временно ограничит движение личного и пассажирского транспорта
28 сентября в связи с проведением легкоатлетической эстафеты памяти Василия Клименкова в поселке Тракторостроителей ориентировочно с 11:00 до 12:00 движение автобусов муниципальных маршрутов №№ 1, 12, 19, 323, 323А, 378, 379 по улицам Коммунистической, Краснознаменной, Юбилейной, Жуковского будет осуществляться в режиме ожидания.

После окончания спортивного мероприятия движение автобусов возобновится согласно утвержденным расписаниям.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.

Кроме того, в этот день на улицах, по которым проходит маршрут эстафеты, будет ограничен и проезд личного транспорта. Так, с 10:30 до 12:00 будут закрыты для движения: площадь Клименкова – улица Коммунистическая – улица Краснознаменная – улица Юбилейная – улица Жуковского – площадь Клименкова – улица Волгоградская.

Водителей и пассажиров призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать маршруты проезда и время в пути.

5 228
#транспорт

Комментарии (5)

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Ты идиот Петя,

6 минут назад
Петя, если не знаешь гордость Липецка. И не только идиот, но и долбодятел.
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Идиоты ляпчане-

8 минут назад
Вы не достойны Василия Яковлева. Идите обнимайтесь с едерастами Артемоном и Уваркиной. Вот это ваш уровень на сегодня.
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Петя

9 минут назад
Кто такой Клименков и что великого он сделал для города?
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Фокс

14 минут назад
Благодаря усилиям демократов эстафета пройдёт в посёлке БЫВШИХ тракторостроителей. Василий Яковлевич вертится в гробу от таких продолжателей его дела
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Опять * !

27 минут назад
Ну почему не на стадионе????????
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