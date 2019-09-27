В столкновении «Рено» и двух большегрузов пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали одиннадцать человек, трое - погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 сентября в Измалковском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись грузовики «Скания», «Вольво» и легковой автомобиль «Рено». В ДТП пострадали водитель «Вольво» - он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен, а также два пассажира «Рено» – их госпитализировали.



В Липецке на проспекте Мира столкнулись мотоцикл «Кавасаки», на котором передвигались два человека, и автомобиля «Рено» под управлением 65-летнего водителя. От полученных травм в больнице умер 36-летний мотоциклист, его 32-летний товарищ госпитализирован.



В Липецк на улице Ковалева 29-летний водитель «Фольксвагена» в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода сбил 37-летнего мужчину, который с травмами госпитализирован.



В Ельце на улице Задонской 52-летний водитель «ВАЗ-2108» вне пешеходного перехода сбил 72-летнюю женщину, которая с травмами госпитализирована.



В Липецке на улице Космонавтов 27-летний водитель «Лады-Весты» вне пешеходного перехода допустил наезд на 51-летнего мужчину. С травмами его госпитализировали.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1326 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 910 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



