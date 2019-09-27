58 минут назад
Игорь Артамонов призвал сдавать автохамов
Для обращений липчан есть специальный сервис на сайте ГИБДД.
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Обсудили проблему парковок в неположенных местах. Жалоб на уничтоженные газоны во дворах мне поступает очень много. Решение будет комплексным. Во-первых, надо увеличить размеры штрафов для водителей за стоянку под запрещающими знаками и на газонах, регулярно рассказывать в СМИ о нарушениях и количестве эвакуированных автомобилей. Во-вторых, нужно обустроить парковки. Понятно, что застройка городов у нас велась по давно устаревшим нормам. Перестроить микрорайоны и увеличить дворы мы уже не можем. Будем рассматривать вариант создания муниципальных парковок по приемлемой для жителей стоимости. А вас прошу не быть равнодушными к нарушителям. Отсылайте фотографии нарушений в ГИБДД.
Напомним, в середине недели Игорь Артманов провел совещание по проблеме несоблюдения в Липецке правил парковки. Главу администрации волнует то, что автомобилисты бросают свои машины на тротуарах и газонах. Игорь Артамонов признал, что существующая методика борьбы с автохамством неэффективна, и призвал выработать комплексное решение. Проблему с парковкой на тротуарах и газонах в Липецкой области собираются решать двумя методами: с помощью создания цивилизованных стояночных мест на стихийных парковках и увеличения штрафов для автохамов.
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