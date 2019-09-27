Общество

58 минут назад

Игорь Артамонов призвал сдавать автохамов

45 1531
#автохамы #парковка
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Игорь Артамонов призвал сдавать автохамов

Для обращений липчан есть специальный сервис на сайте ГИБДД.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в своем Instagram призвал липчан отправлять фотографии нарушителей правил парковки в ГИБДД. Как сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области, для отправки обращений можно использовать специальную форму на официальном сайте. Для того, чтобы сдать автохама, нужно оставить свои данные, описать ситуацию и прикрепить к заявлению снимок.

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Обсудили проблему парковок в неположенных местах. Жалоб на уничтоженные газоны во дворах мне поступает очень много. Решение будет комплексным. Во-первых, надо увеличить размеры штрафов для водителей за стоянку под запрещающими знаками и на газонах, регулярно рассказывать в СМИ о нарушениях и количестве эвакуированных автомобилей. Во-вторых, нужно обустроить парковки. Понятно, что застройка городов у нас велась по давно устаревшим нормам. Перестроить микрорайоны и увеличить дворы мы уже не можем. Будем рассматривать вариант создания муниципальных парковок по приемлемой для жителей стоимости. А вас прошу не быть равнодушными к нарушителям. Отсылайте фотографии нарушений в ГИБДД.

Публикация от Игорь Артамонов (@igor_artamonov48)



Напомним, в середине недели Игорь Артманов провел совещание по проблеме несоблюдения в Липецке правил парковки. Главу администрации волнует то, что автомобилисты бросают свои машины на тротуарах и газонах. Игорь Артамонов признал, что существующая методика борьбы с автохамством неэффективна, и призвал выработать комплексное решение. Проблему с парковкой на тротуарах и газонах в Липецкой области собираются решать двумя методами: с помощью создания цивилизованных стояночных мест на стихийных парковках и увеличения штрафов для автохамов.



45 1531
#автохамы #парковка
1

Комментарии (45)

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семен кружкин

1 минуту назад
тебя бы кто то куда то бы сдал
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седой

1 минуту назад
такое ощущение, что наш новоиспеченный губернатор...губернатор не губернии/области Липецкой...а губернатор города Липецка, при существующем мэре......может он что попутал.....?
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Денис

1 минуту назад
бабушка, бабушка - дебулушка, да пойми ты, но не должны быть стоянки около домов, не входит это в стоимость твоей холупы.
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бабушка

6 минут назад
Господин Артамонов,сначала надо сделать парковочные места,а уж потом штрафовать ,сам ставь на платную парковку,нашёл дураков,сделай без платно около домов,где человек проживает,а платные и дурак сделает.
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Гостья

8 минут назад
Любопытный, возле его дома можно автопарк открыть.
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Дмитрий Краси чков

8 минут назад
Причина в том, что это не разрешает санитарное законодательство РФ (п. 2.3, п. 2.10 СанПиН 2.1.2.2пиш645-10), согласно которому гостевые стоянки во дворах допустимы, но какие-либо другие — нет. Гостевая стоянка, это приехал, высадил "гостя" и уехал, или приехал, забежал в гости на час-два и тоже уехал, вас могут привлечь к административной ответственности за нарушение санитарных норм (ст. 6.3-6.4 КоАП). Сумма штрафа — до 1 000 руб.
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Дмитрий Краси чков

8 минут назад
Верховный Суд России подтвердил, что постоянная парковка автомобилей во дворах жилых многоквартирных домов запрещена. По мнению Верховного Суда, постоянная автостоянка - это площадь земли, на которой люди регулярно, на ежедневной основе паркуют свои авто. Т.е., если вы живете в многоквартирном доме, и каждый вечер, приезжая с работы паркуете ее во дворе, то это и есть "постоянная автостоянка". Что такое "гостевая" парковка? Гостевая парковка - это когда к Вам например приехали в гости, и припарковали свою машину на пару часов прямо под окнами. Это не запрещено законом, если вы приехали не надолго, то можете ставить свой автомобиль прямо у детской площадки. Так что граждане если Вы во дворах паркуетесь боле двух часов, любой из Вас нарушает закон.
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меры общественного воздействия

12 минут назад
М., ..животная мораль это таратайка на тротуаре и газоне ))
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понаехали в белокаменный

13 минут назад
только петушение понаехавшего была избавит Липецк от долбое..в
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Анна

18 минут назад
Призывают народ работу ДПС ников выполнять на дармовщинку,тогда вознаграждение должны давать за это
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