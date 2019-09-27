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Курящих на балконе липчан могут оштрафовать на 5 000 рублей

43 1471
#штраф #курение
Курящих на балконе липчан могут оштрафовать на 5 000 рублей

Меры буду приниматься к тем, чья вредная привычка стала причиной пожара.

Правительство Российской Федерации накануне одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности. Теперь запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, липчане не в праве жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить.

- За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье КоАП о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 000 рублей либо до 5 000 рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.
К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара, - сообщили GOROD48 в пресс-службе МЧС по Липецкой области.

Кроме того, курение может привести и к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир. По статистике, причина пожаров на балконах в 60% случаев – неосторожность при курении, уточнили в МЧС.

Изменения в Правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября 2019 года.
43 1471
#штраф #курение

Комментарии (43)

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Ни во что не превращают

21 секунду назад
И что , ты не видел во что арабы, Мюнхен чистый-и ещё какой. Кельне не были. Но в Мюнхен очень хорошо))) и кинул бычок-и штраф 500 евро. Вот это дело.
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Вот

50 секунд назад
нашлись и здесь противники штрафов.Всегда не приходилось сомневаться что нечистоплотных людей очень много, вредящих своим общежитейским отклонением другим людям.Воспитывать только штрафами и серьезными!!!!!
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Уже и в провинци не очень чисто.

1 минуту назад
Нераз были в Германии, Дурочка Меркель арабов и по провинции расселяет.
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Чиполлино

2 минуты назад
Не кидай бычки, Да ладно, лучше сразу же голову отрубать. Тебе пенсионной и мусорной реформы мало, ишак безмозглый.
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Нераз были в Германии

4 минуты назад
У меня родственники в Мюнхен, вы в Кельн съездийте, там груды муссора и переходе возле Кельнского собора воняет испражнениями похлеще деревенского сортира, дышать невозможно, а во Франкфурте на вокзале, прям на пероне груды мусора, и никто не убирает, чисто в провинции, где народ сам убирает.
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И что , ты не видел во что арабы

4 минуты назад
У меня родственники в Мюнхен, превращают Германию? Значит ты там не был.
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Не кидай бычки

13 минут назад
Чиполлино, и платить не надо будет. А за свинство нужны о наказывать на 30 тр сразу-а не на 5!
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У меня родственники в Мюнхен

14 минут назад
Идиот-, живут. И каждый год приглашают. И разница между Россией и Германией очень существенная. А по чистоте! Что там говорить! Все чисто! А русский немцы ласково называют-свиньями))) такое прогоняло там у нас)
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Чиполлино

15 минут назад
Чтоб вводить налог на воздух, А я не говорил , что вводить налог на чистый воздух. Надо вводить налог на любой воздух, даже такой как в Липецке. Пущай дебилоиды платят, никто ведь и не возмутится.
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Идиот-

17 минут назад
Попробуй в Германии, в Германии сейчас грязи больше чем в России. Немцы плачут от понаехавших арабов и негров. Сам видел груды мусора на вокзале в Дюссердорфе.
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