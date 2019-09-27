Общество
сегодня, 09:45
Курящих на балконе липчан могут оштрафовать на 5 000 рублей
Меры буду приниматься к тем, чья вредная привычка стала причиной пожара.
Правительство Российской Федерации накануне одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности. Теперь запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, липчане не в праве жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить.
- За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье КоАП о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 000 рублей либо до 5 000 рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.
К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара, - сообщили GOROD48 в пресс-службе МЧС по Липецкой области.
Кроме того, курение может привести и к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир. По статистике, причина пожаров на балконах в 60% случаев – неосторожность при курении, уточнили в МЧС.
Изменения в Правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября 2019 года.
- За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье КоАП о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 000 рублей либо до 5 000 рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.
К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара, - сообщили GOROD48 в пресс-службе МЧС по Липецкой области.
Кроме того, курение может привести и к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир. По статистике, причина пожаров на балконах в 60% случаев – неосторожность при курении, уточнили в МЧС.
Изменения в Правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября 2019 года.
Ни во что не превращают
Вот
Уже и в провинци не очень чисто.
Чиполлино
Нераз были в Германии
И что , ты не видел во что арабы
Не кидай бычки
У меня родственники в Мюнхен
Чиполлино
Идиот-