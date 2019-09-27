Курящих на балконе липчан могут оштрафовать на 5 000 рублей

Меры буду приниматься к тем, чья вредная привычка стала причиной пожара.

Правительство Российской Федерации накануне одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности. Теперь запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, липчане не в праве жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить.



- За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье КоАП о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 000 рублей либо до 5 000 рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара, - сообщили GOROD48 в пресс-службе МЧС по Липецкой области.



Кроме того, курение может привести и к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир. По статистике, причина пожаров на балконах в 60% случаев – неосторожность при курении, уточнили в МЧС.



Изменения в Правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября 2019 года.