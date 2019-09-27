Общество
9 минут назад
Правительство поддержит липецкое ЖКХ
А также — многодетные семьи.
Накануне на заседании правительства России обсуждались проекты федеральных законов и бюджетные ассигнования. В списке вопросов оказалась поддержка регионов в вопросе развития систем ЖКХ и строительства жилья. Липецкая область вошла в перечень субъектов, которые могут рассчитывать на дотации из федеральной казны.
- В пяти регионах мы поддержим строительство жилья и развитие жилищно-коммунального хозяйства – в Новгородской, Курской и Липецкой областях, Камчатском крае и Карачаево-Черкесской Республике. Это 1,5 млрд рублей – на строительство домов, в том числе для многодетных семей, обеспечение ввода в эксплуатацию новых объектов жилищно-коммунального хозяйства, - сообщил Дмитрий Медведев.
Ожидается, что дополнительное финансирование поступит в регионы до конца этого года.
Напомним, в начале сентября вступил в силу обновленный региональный закон по поддержке многодетных семей. Социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома получат семьи, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет. Право на выплату возникает на момент предоставления земельного участка в собственность. Таким образом, обратиться за ней смогут и те, кто уже строит жилье. Социальную выплату можно направить на строительство индивидуального жилого дома по договору стройподряда, на оплату договора купли-продажи строительных материалов, на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на строительство жилого дома, а также на погашение основного долга по ипотечному кредиту.
- В пяти регионах мы поддержим строительство жилья и развитие жилищно-коммунального хозяйства – в Новгородской, Курской и Липецкой областях, Камчатском крае и Карачаево-Черкесской Республике. Это 1,5 млрд рублей – на строительство домов, в том числе для многодетных семей, обеспечение ввода в эксплуатацию новых объектов жилищно-коммунального хозяйства, - сообщил Дмитрий Медведев.
Ожидается, что дополнительное финансирование поступит в регионы до конца этого года.
Напомним, в начале сентября вступил в силу обновленный региональный закон по поддержке многодетных семей. Социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома получат семьи, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет. Право на выплату возникает на момент предоставления земельного участка в собственность. Таким образом, обратиться за ней смогут и те, кто уже строит жилье. Социальную выплату можно направить на строительство индивидуального жилого дома по договору стройподряда, на оплату договора купли-продажи строительных материалов, на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на строительство жилого дома, а также на погашение основного долга по ипотечному кредиту.