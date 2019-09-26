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55 минут назад
Липецкая вечЁрка: погоня со стрельбой, налет на магазин и сбежавшие дорожники
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 26 сентября.
Сегодня утром на проспекте Мира была погоня со стрельбой. Двое на мотоцикле стреляли в автоюриста Романа Кришталя. Погоню автоюриста за мотоциклом стрелков записали камеры уличного наблюдения. Кришталь рассказал, что водитель мотоцикла и его пассажир попали в аварии после того, как обстреляли его машину. Водитель мотоцикла и его пассажир были госпитализированы с травмами. Один из них умер в больнице.
Ночью 23 сентября мужчина в темной одежде и в маске, держа в руках предмет, похожий на пистолет, ворвался в помещение супермаркета на улице Шуминского. Злоумышленник закрыл работников магазина в подсобном помещении, после чего собрал продукты питания, спиртное, сигареты и скрылся. Преступника удалось задержать, сейчас он уже под стражей. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Данковского района.
Отличились липчане и за пределами региона. Липецкие строители оставили Калугу без дорог. Компания «Липецк Дорога», выигравшая тендер на ремонт 27 автодорог в Калуге, оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Строители едва приступив к работе, бросили ее, оставив перекопанные улицы. Оказалось, что у компании богатая на провалы история.
Тем временем Игорь Артамонов впервые представил отчет о независимой оценке качества оказания услуг липчанам. В 2018 году независимую оценку получили 493 организации в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. Это 40% от общего числа организаций социальной сферы. Было опрошено более 100 тысяч человек.
Ночью 23 сентября мужчина в темной одежде и в маске, держа в руках предмет, похожий на пистолет, ворвался в помещение супермаркета на улице Шуминского. Злоумышленник закрыл работников магазина в подсобном помещении, после чего собрал продукты питания, спиртное, сигареты и скрылся. Преступника удалось задержать, сейчас он уже под стражей. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Данковского района.
Отличились липчане и за пределами региона. Липецкие строители оставили Калугу без дорог. Компания «Липецк Дорога», выигравшая тендер на ремонт 27 автодорог в Калуге, оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Строители едва приступив к работе, бросили ее, оставив перекопанные улицы. Оказалось, что у компании богатая на провалы история.
Тем временем Игорь Артамонов впервые представил отчет о независимой оценке качества оказания услуг липчанам. В 2018 году независимую оценку получили 493 организации в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. Это 40% от общего числа организаций социальной сферы. Было опрошено более 100 тысяч человек.
Ни куя,
Да как же о себе думать- то?!
Да как же о себе думать- то?!
Ёся
С Путиным
Ёся
Любовь хорошо !,
Вот !, Уже постреливают !.
Ёся
В таком случае !