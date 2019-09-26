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55 минут назад

Липецкая вечЁрка: погоня со стрельбой, налет на магазин и сбежавшие дорожники

13 799
#вечерка
Липецкая вечЁрка: погоня со стрельбой, налет на магазин и сбежавшие дорожники

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 26 сентября.

Сегодня утром на проспекте Мира была погоня со стрельбой. Двое на мотоцикле стреляли в автоюриста Романа Кришталя. Погоню автоюриста за мотоциклом стрелков записали камеры уличного наблюдения. Кришталь рассказал, что водитель мотоцикла и его пассажир попали в аварии после того, как обстреляли его машину. Водитель мотоцикла и его пассажир были госпитализированы с травмами. Один из них умер в больнице.

Ночью 23 сентября мужчина в темной одежде и в маске, держа в руках предмет, похожий на пистолет, ворвался в помещение супермаркета на улице Шуминского. Злоумышленник закрыл работников магазина в подсобном помещении, после чего собрал продукты питания, спиртное, сигареты и скрылся. Преступника удалось задержать, сейчас он уже под стражей. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Данковского района.

Отличились липчане и за пределами региона. Липецкие строители оставили Калугу без дорог. Компания «Липецк Дорога», выигравшая тендер на ремонт 27 автодорог в Калуге, оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Строители едва приступив к работе, бросили ее, оставив перекопанные улицы. Оказалось, что у компании богатая на провалы история.

Тем временем Игорь Артамонов впервые представил отчет о независимой оценке качества оказания услуг липчанам. В 2018 году независимую оценку получили 493 организации в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. Это 40% от общего числа организаций социальной сферы. Было опрошено более 100 тысяч человек.
13 799
#вечерка

Комментарии (13)

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Ни куя,

7 минут назад
Он даже увидит !, спорим на 5 касарей?
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Да как же о себе думать- то?!

16 минут назад
Ёся, Когда ты не "отЛюбляной ",не а. Х. Н. У. Т. О. Йходишь ??!.
ответить

Да как же о себе думать- то?!

17 минут назад
Ёся, Когда ты не отЛюбляной ,не * ходишь ??!.
ответить

Ёся

23 минуты назад
Мы все туда отправимся даже и без путина. Только родились, уже обречены. Думайте о себе
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С Путиным

25 минут назад
Ёся, Можно только ОТПРАВИТЬСЯ В мир иной , А в награду триппер .
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Ёся

27 минут назад
Успокойтесь пожалуйста, начните новую жизнь с чистого листа - Влюбитесь :) отправтесь куданибудь на море, где воздух свежий! Сочи, Анапа! Отвлекитесь от этого дна.
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Любовь хорошо !,

35 минут назад
Ёся, Да только в Липецке ,от этой любви ,один триппер .
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Вот !, Уже постреливают !.

36 минут назад
Это отголоски гражданской войны !,Эх ,скорее бы!.
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Ёся

36 минут назад
Мальчики, че вы такие злые, суровые. Оставьте всё земное и следуйте за Ним, который есть Любовь. И никакие деньги того не стоят!
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В таком случае !

41 минуту назад
Он даже увидит !, Контрольного не нужно будет !.
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