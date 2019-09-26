Бывшего директора Нижнего парка будут судить за получении взяток от предпринимателей

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МАУК «Нижний парк», обвиняемого в получении взяток.



По данным следствия, в январе 2019 года обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя взятку за подписание с ним договора по изготовлению и поставке тюбинговой горки. Следствие считает, что бывший директор получал вознаграждение от бизнесменов не только в виде денег, но и в качестве оплаты ремонта его автомобиля, в обмен на возможность предпринимательнице установить торговый объект на территории парка по заниженной арендной плате. Кроме этого, следствием установлен эпизод, когда один из владельцев аттракционов простил директору долг в 50 тысяч рублей в обмен на продление сроков аренды и снижению её стоимости. В общей сложности экс-директор парка в качестве взяток получил от предпринимателей 115 тысяч рублей.



Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.



В рамках расследования уголовного дела вину в совершении коррупционных преступлений обвиняемый признал и дал подробные показания об обстоятельствах получения взяток. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных и процессуальных действий, материалы оперативно-розыскной деятельности, выводы судебных экспертов, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



