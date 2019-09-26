Происшествия

сегодня, 18:25

Бывшего директора Нижнего парка будут судить за получении взяток от предпринимателей

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#взятка
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Бывшего директора Нижнего парка будут судить за получении взяток от предпринимателей

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МАУК «Нижний парк», обвиняемого в получении взяток.

По данным следствия, в январе 2019 года обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя взятку за подписание с ним договора по изготовлению и поставке тюбинговой горки. Следствие считает, что бывший директор получал вознаграждение от бизнесменов не только в виде денег, но и в качестве оплаты ремонта его автомобиля, в обмен на возможность предпринимательнице установить торговый объект на территории парка по заниженной арендной плате. Кроме этого, следствием установлен эпизод, когда один из владельцев аттракционов простил директору долг в 50 тысяч рублей в обмен на продление сроков аренды и снижению её стоимости. В общей сложности экс-директор парка в качестве взяток получил от предпринимателей 115 тысяч рублей.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.

В рамках расследования уголовного дела вину в совершении коррупционных преступлений обвиняемый признал и дал подробные показания об обстоятельствах получения взяток. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных и процессуальных действий, материалы оперативно-розыскной деятельности, выводы судебных экспертов, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.  

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

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#взятка
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Комментарии (8)

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М.

2 минуты назад
А как его в свое время расхваливали местные чиновники. Вот и верь после этого в правдивость высказываний чиновников.
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Дмитрий

6 минут назад
Открылся новый магазин совместных закупок, заходи и ууудивляйся ценам!!! https://vk.com/anti_magasin
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Алексей П.

7 минут назад
Жирного поросенка,Евгения Павлова-на нары!!!
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Светлана Григорова

13 минут назад
А ничего, что нынешний директор Крутских и был первым замом взяточника Лаюрова и, как минимум, тоже явно в теме?! И согласна с возмущающимися должностным долголетием ВСЕМУ ГОРОДУ изыестных мошенников: ПАВЛОВА и МАЛЬКО, как раз и ставящих на все посты в парках и иных учреждениях туповатых, но наглых и исполнительных подчинённых для реализации своих афер! Позор за это Уваркиной с Артамоновым..
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Нло

28 минут назад
Куда мир катиться, до 8 лет за 115 тыс, а за триллионы украденных денег ничего...
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Липчанка

31 минуту назад
Вот если бы на милиарды хищения из бюджета были, то гадо понять, простить и отпустить. А за 115 тысяч растрелять надо!
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матвей

33 минуты назад
А что с новым директором. Все так прокатило , ну дела.... А Павлов , А Малько тут как быть ? Ну Уваркина творит - разогнала хороших строителей и Нижний впал в разруху. Я думал о ней другого мнения .
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весёлый

41 минуту назад
За добрые дела оно так
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