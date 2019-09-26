сегодня, 18:25
Бывшего директора Нижнего парка будут судить за получении взяток от предпринимателей
Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МАУК «Нижний парк», обвиняемого в получении взяток.
Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.
В рамках расследования уголовного дела вину в совершении коррупционных преступлений обвиняемый признал и дал подробные показания об обстоятельствах получения взяток. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных и процессуальных действий, материалы оперативно-розыскной деятельности, выводы судебных экспертов, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
М.
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