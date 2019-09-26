Погода в Липецке

сегодня, 18:12

В Липецкой области ночные заморозки отступили

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#заморозки
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В Липецкой области ночные заморозки отступили
27 сентября Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, возможны небольшие дожди. 28 сентября и ночью 29 сентября осадки прекратятся, но уже днем 29 сентября через территорию Липецкой области пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 сентября — 7-8 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 29 сентября — 8-9 градусов тепла, что около климатической нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, а днем местами небольшой дождь. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью - от 0 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется от 10 до 15 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 11 до 13 градусов тепла. 

27 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов мороза
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#заморозки
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Комментарии (2)

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"Квадра"

27 минут назад
Мечты сбываются!
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Ночные заморозки.

48 минут назад
Мы отступаем по всем фронтам. Но скоро вернемся. Победа будет за нами.
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