В Липецкой области ночные заморозки отступили

27 сентября Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, возможны небольшие дожди. 28 сентября и ночью 29 сентября осадки прекратятся, но уже днем 29 сентября через территорию Липецкой области пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 сентября — 7-8 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 29 сентября — 8-9 градусов тепла, что около климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, а днем местами небольшой дождь. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью - от 0 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется от 10 до 15 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 11 до 13 градусов тепла.



27 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов мороза

