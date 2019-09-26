Происшествия

38 минут назад

Один из обстрелявших автоюриста мотоциклистов умер в больнице

27 1640
#авария #стрельба
Один из обстрелявших автоюриста мотоциклистов умер в больнице

Полиция возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство".

Водитель мотоцикла, который участвовал в утренней погоне в Липецке, умер в больнице, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Также в ведомстве дополнили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой").

Напомним, сегодня утром в Липецке обстреляли автомобиль автоюриста Романа Кришталя. По словам Кришталя, двое на мотоцикле  «Кавасаки» догнали его автомобиль на Грязинской трассе и трижды выстрелили в него из травматического пистолета. Юрист ответил им выстрелами из своего травматического оружия и бросился за мотоциклистами в погоню.

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Гонка закончилась на площади Франценюка, где «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». Водитель мотоцикла и его пассажир госпитализированы с травмами. 

Погоня попала на записи камер уличного наблюдения
27 1640
#авария #стрельба

Комментарии (27)

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Ничего он не превысил,

1 минуту назад
Гостья, а действовал соразмерно. Браво!Пока палицаев дождешься,потом никого не найдёшь
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Кришталь молодец

2 минуты назад
Полностью согласен с комментаторами, туда дебилам на мотоцикле и дорога
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бл...

3 минуты назад
Дятел он а не автоюрист... уже лет на 7 себе языком натрепал... нахрена было звиздеть что стрелял, что боднул мотоцикл... этого ни кто не видел, а он ковбоя из себя строил... до этого у него было только нарушение пддд, выезд на встречку зафиксированный на камеру, даже не лишение а штраф 5000, а сам себе натрепал дтп со смертельным исходом и стрельбу в черте города...
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А причём здесь,

4 минуты назад
Кришталь?Они начали первые,стали скрываться,нарушать пдд и вот итог.Сами себя и похоронили получается
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Викторм

5 минут назад
Хренасе, народ отжигает...
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Ы

8 минут назад
Я, действительно юрист его не толкал на дорогу
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007

8 минут назад
Поделом мотоциклиста за бабками погнался получил за заслуги
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123

9 минут назад
по статье * 2 дыры в водительском стекле а что нужно для того что бы статья была покушение на убийство отрезать юристу голову?
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зеленский

9 минут назад
бывает
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Гость

9 минут назад
Посадить всех
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