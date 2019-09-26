Происшествия
38 минут назад
Один из обстрелявших автоюриста мотоциклистов умер в больнице
Полиция возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство".
Водитель мотоцикла, который участвовал в утренней погоне в Липецке, умер в больнице, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Также в ведомстве дополнили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой").
Напомним, сегодня утром в Липецке обстреляли автомобиль автоюриста Романа Кришталя. По словам Кришталя, двое на мотоцикле «Кавасаки» догнали его автомобиль на Грязинской трассе и трижды выстрелили в него из травматического пистолета. Юрист ответил им выстрелами из своего травматического оружия и бросился за мотоциклистами в погоню.
Гонка закончилась на площади Франценюка, где «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». Водитель мотоцикла и его пассажир госпитализированы с травмами.
Погоня попала на записи камер уличного наблюдения.
Также в ведомстве дополнили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой").
Напомним, сегодня утром в Липецке обстреляли автомобиль автоюриста Романа Кришталя. По словам Кришталя, двое на мотоцикле «Кавасаки» догнали его автомобиль на Грязинской трассе и трижды выстрелили в него из травматического пистолета. Юрист ответил им выстрелами из своего травматического оружия и бросился за мотоциклистами в погоню.
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Гонка закончилась на площади Франценюка, где «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». Водитель мотоцикла и его пассажир госпитализированы с травмами.
Погоня попала на записи камер уличного наблюдения.
Ничего он не превысил,
Кришталь молодец
бл...
А причём здесь,
Викторм
Ы
007
123
зеленский
Гость