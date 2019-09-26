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Обследование путепровода «Западный» изменит схему движения транспорта

2 757
#транспорт
Обследование путепровода «Западный» изменит схему движения транспорта
Как сообщают в департаменте транспорта, в ближайшую субботу 28 сентября с 10:00 до окончания работ по обследованию путепровода «Западный» (ориентировочно до 13:00) движение автобусов по маршрутам №№ 33, 325 будет осуществляться до остановочного пункта «АЗТП». Вместе с тем на период проведения работ будет приостановлено движение трамваев по маршруту № 5 (в том числе по схеме «А»).

В вышеуказанный период транспортное обслуживание района ЛТЗ будет осуществляться муниципальными маршрутами №№ 1 (трамвайный), 1т, 12т, 19, 323, 323А, 378, 379. Регулярное сообщение районов ЛТЗ и НЛМК будет обеспечено с единственной пересадкой.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.

В указанный период ограничение движения будет распространяться и на личный транспорт.

Водителей и пассажиров призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты и время в пути.

2 757
#транспорт

Комментарии (2)

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Гость

2 минуты назад
Мнение, 22 автобус закрыт с 1 августа. До сих пор этого никто не замечает
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Мнение

54 минуты назад
Считаю что в позднее время достаточно по одному маршруту в каждый район например на ЛТЗ только №33 на Сырский №28 на Университетский №22 на Елецкий №30 на Сокол №33 таким образом убрать после 22 часов все автобусы что они ездят в пустую ??????? это же убытки а продлить время работы маршрутов №22 №28 №30 №33 до 01 00 таким образом у Липчан была бы возможность с той же единственной из возможных пересадок добираться в любой район города с 05 00 до 01 00 это был бы транспортный комфорт а автобус №33 организовать заезд на пл победы в обоих направлениях как в сторону сокола так и в сторону 3-его участка лтз
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