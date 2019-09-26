Обследование путепровода «Западный» изменит схему движения транспорта

Как сообщают в департаменте транспорта, в ближайшую субботу 28 сентября с 10:00 до окончания работ по обследованию путепровода «Западный» (ориентировочно до 13:00) движение автобусов по маршрутам №№ 33, 325 будет осуществляться до остановочного пункта «АЗТП». Вместе с тем на период проведения работ будет приостановлено движение трамваев по маршруту № 5 (в том числе по схеме «А»).



В вышеуказанный период транспортное обслуживание района ЛТЗ будет осуществляться муниципальными маршрутами №№ 1 (трамвайный), 1т, 12т, 19, 323, 323А, 378, 379. Регулярное сообщение районов ЛТЗ и НЛМК будет обеспечено с единственной пересадкой.



Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.



В указанный период ограничение движения будет распространяться и на личный транспорт.



Водителей и пассажиров призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты и время в пути.



