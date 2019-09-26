Происшествия

38 минут назад

Полицейские по «горячим следам» раскрыли разбойное нападение на липецкий супермаркет

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#разбой
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Полицейские по «горячим следам» раскрыли разбойное нападение на липецкий супермаркет

Ночью 23 сентября мужчина в темной одежде и в маске, держа в руках предмет, похожий на пистолет, ворвался в помещение супермаркета на улице Шуминского. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, злоумышленник закрыл работников магазина в подсобном помещении,  после чего собрал продукты питания, спиртное, сигареты и скрылся.  

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Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать злоумышленника «по горячим следам». Им оказался 27-летний ранее судимый житель Данковского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», максимальное наказание по которой – до 10 лет лишения свободы.

Задержанный вину признал в полном объеме, он находится под стражей.

4 1093
#разбой
2

Комментарии (4)

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Факт

1 минуту назад
Редкий даун! Сесть за бутылку водки и пачку сигарет, ой дебил.
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кокс

11 минут назад
до 10 лет о мама миа
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нквд

16 минут назад
Таких утырков в * на месте
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весёлый

28 минут назад
Теперь у него проблем не будет ,всегда накормят в определённый час
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