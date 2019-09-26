Полицейские по «горячим следам» раскрыли разбойное нападение на липецкий супермаркет

Ночью 23 сентября мужчина в темной одежде и в маске, держа в руках предмет, похожий на пистолет, ворвался в помещение супермаркета на улице Шуминского.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, злоумышленник закрыл работников магазина в подсобном помещении, после чего собрал продукты питания, спиртное, сигареты и скрылся.Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать злоумышленника «по горячим следам». Им оказался 27-летний ранее судимый житель Данковского района.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», максимальное наказание по которой – до 10 лет лишения свободы.Задержанный вину признал в полном объеме, он находится под стражей.