В мире

10 минут назад

В доме бывшего мэра нашли 13,5 тонн золота

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#золото #смертная казнь
В доме бывшего мэра нашли 13,5 тонн золота

Драгоценным металлом запасся служащий из Китая.

В Китае прошел, возможно, самый результативный обыск в истории. У чиновника в доме нашли 13 с половиной тонн золота. 57-летний Чжан Ци был мэром города Гуанчжоу, сообщает «Пятый канал». Чиновник также занимал ряд партийных должностей и изначально заинтересовал комитет по борьбе с коррупцией своей роскошной недвижимостью площадью в несколько тысяч квадратных метров, пишут китайские СМИ.




В потайном подвале дома была найдена большая сумма наличных денег. Деньги, золото, предметы живописи и антиквариат смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков. По законам Китая бывшему мэру может грозить смертная казнь.



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#золото #смертная казнь

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