За сутки в Липецке обнаружили три фальшивых банкноты

25 сентября в Липецке выявлены три случая сбыта фальшивых купюр. Поддельными пятитысячной и тысячными купюрами пытались заплатить за товары в магазинах и услуги ЖКХ.



- При сомнении в подлинности банкнот ни в коем случае не стоит пытаться их использовать для оплаты, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Необходимо обратиться в банк, где деньги проверят, а если они окажутся фальшивыми - придти в полицию.



На подлинной банкноте должны быть видны водяные знаки и защитная нить. При покачивании и наклоне - голографический эффект, пляшущие цифры на защитной нити, перемещение блестящего кольца на солнце и скрытые цифры, меняющие цвет при повороте банкноты. На ощупь должен чувствоваться рельеф по краям купюры и крупное изображение номинала.

