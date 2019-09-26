Спорт

28 минут назад

За сутки в Липецке обнаружили три фальшивых банкноты

5 333
#фальшивомонетничество
За сутки в Липецке обнаружили три фальшивых банкноты
25 сентября в Липецке выявлены три случая сбыта фальшивых купюр. Поддельными пятитысячной и тысячными купюрами пытались заплатить за товары в магазинах и услуги ЖКХ.

- При сомнении в подлинности банкнот ни в коем случае не стоит пытаться их использовать для оплаты, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Необходимо обратиться в банк, где деньги проверят, а если они окажутся фальшивыми - придти в полицию.

На подлинной банкноте должны быть видны водяные знаки и защитная нить. При покачивании и наклоне - голографический эффект, пляшущие цифры на защитной нити, перемещение блестящего кольца на солнце и скрытые цифры, меняющие цвет при повороте банкноты. На ощупь должен чувствоваться рельеф по краям купюры и крупное изображение номинала.
5 333
#фальшивомонетничество

Комментарии (5)

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Пенсионерка

1 минуту назад
Ага, какой же ты глупец! Оскорбляешь Путина, да тебе бездарю и бездельнику, хотя бы толику того ума и благородства, которые есть у Путина. Никак в подворотне воспитывался.
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Хорошо что есть центральный базар !

1 минуту назад
Отремонтированный лысым Артамоновям , Там и левачек скинуть можно !,За левое путинское мясо!.
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Пенсионерка

1 минуту назад
Ага, какой же ты глупец! Оскорбляешь Путина, да тебе бездарю и бездельнику, хотя толику того ума и благородства, которые есть у Путина. Никак в подворотне воспитывался.
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Ага

7 минут назад
Пришел в полицию и деньги поменяли, У Путина, как у мента и попа сдачи не бывает !.
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Брешете

9 минут назад
Вчера 500 руб. левые воткнули!.
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