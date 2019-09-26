В России
20 минут назад
Правительство готово потратить 1,7 млрд рублей из бюджета России на двойник «Википедии»
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В 2020–2023 годах на создании российского аналога «Википедии» могут выделить около 1,7 млрд рублей, следует из приложения к закону о федеральном бюджете. Созданием портала займется издательство «Большая российская энциклопедия». Согласно документу, в 2020 году на реализацию проекта планируется выделить около 685 млн рублей, в 2021 году — более 830 млн рублей, а в 2022 году — 169 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Распоряжение правительства о создании общенационального портала было издано в конце августа 2016 года, напоминает «Интерфакс». В сентябре 2016 года в правительстве назвали чушью разговоры о планах закрыть Википедию, так как общенациональный энциклопедический портал не будет конкурировать с Википедией, а призван решать более масштабные задачи. "Никаких интенций запретить, заменить или противостоять Википедии у правительственной рабочей группы нет, и не будет", - сказал журналистам Приходько. Он обратил внимание журналистов на то, что "в общем объеме этой универсальной энциклопедии политические тексты и темы, а тем более имеющие отношение к современным отечественным реалиям, едва ли занимают даже 1%". Как сообщил "Интерфаксу" ранее ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец, проект, стартовавший 1 июля, рассчитан на 33 месяца и по планам его разработчиков должен завершиться 1 апреля 2022 года.
«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.
Распоряжение правительства о создании общенационального портала было издано в конце августа 2016 года, напоминает «Интерфакс». В сентябре 2016 года в правительстве назвали чушью разговоры о планах закрыть Википедию, так как общенациональный энциклопедический портал не будет конкурировать с Википедией, а призван решать более масштабные задачи. "Никаких интенций запретить, заменить или противостоять Википедии у правительственной рабочей группы нет, и не будет", - сказал журналистам Приходько. Он обратил внимание журналистов на то, что "в общем объеме этой универсальной энциклопедии политические тексты и темы, а тем более имеющие отношение к современным отечественным реалиям, едва ли занимают даже 1%". Как сообщил "Интерфаксу" ранее ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец, проект, стартовавший 1 июля, рассчитан на 33 месяца и по планам его разработчиков должен завершиться 1 апреля 2022 года.
«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.
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