В России
30 минут назад
Россиянам запретили курить на балконах
А также жарить там шашлыки.
В России ввели запрет на использование открытого огня на балконах жилых помещений. Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах. Постановление Правительства об изменениях правил противопожарного режима опубликовано на интернет-портале правовой информации. Изменения в правила инициировало МЧС.
- Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, – говорится в сообщении.
В правилах отсутствует определение понятия «открытый огонь», однако, по всей видимости, его «использованием» может считаться зажжение спички или зажигалки. Таким образом, закурить на балконе или лоджии, не нарушив запрет, становится невозможно, делает вывод РБК.
Вместе с тем запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Кроме того, правилами установлены и новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Так, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.
Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября, уточняет ТАСС.
- Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, – говорится в сообщении.
В правилах отсутствует определение понятия «открытый огонь», однако, по всей видимости, его «использованием» может считаться зажжение спички или зажигалки. Таким образом, закурить на балконе или лоджии, не нарушив запрет, становится невозможно, делает вывод РБК.
Вместе с тем запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Кроме того, правилами установлены и новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Так, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.
Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября, уточняет ТАСС.