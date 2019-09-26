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37 минут назад
Скончался бывший президент Франции
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Умер Жак Ширак.
Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью. Жак Ширак — 22-й президент Франции, эту должность он занимал с 1995 по 2007 год. Сложив полномочия, он стал пожизненным членом Конституционного совета страны.
- Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи, - сообщил агентству его зять Фредерик Сала-Бару.
Причины смерти не уточняются. Известно, что Ширак страдал от подагры. Также в 2013 году ему сделали операцию на почке, а в 2005-м экс-президент перенес инсульт.
Ширак родился в Париже 29 ноября 1932 года. Получив высшее образование, начал карьеру госслужащего, а затем занялся политической деятельностью. В 1972 году он занял пост министра сельского хозяйства, а два года спустя стал премьер-министром, поддержав на выборах президента Жискар д'Эстена. В 1977 году стал мэром Парижа и занимал эту должность вплоть до избрания президентом в 1995 году, напоминает РБК.
- Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи, - сообщил агентству его зять Фредерик Сала-Бару.
Причины смерти не уточняются. Известно, что Ширак страдал от подагры. Также в 2013 году ему сделали операцию на почке, а в 2005-м экс-президент перенес инсульт.
Ширак родился в Париже 29 ноября 1932 года. Получив высшее образование, начал карьеру госслужащего, а затем занялся политической деятельностью. В 1972 году он занял пост министра сельского хозяйства, а два года спустя стал премьер-министром, поддержав на выборах президента Жискар д'Эстена. В 1977 году стал мэром Парижа и занимал эту должность вплоть до избрания президентом в 1995 году, напоминает РБК.
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