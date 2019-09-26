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51 минуту назад

Группа НЛМК поставила 5 млн тонн стали для производства труб большого диаметра

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Группа НЛМК поставила 5 млн тонн стали для производства труб большого диаметра

Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Евросоюза, отгрузила 5 млн стальных заготовок на Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в состав Объединенной металлургической компании). 

Группа НЛМК и ОМК создали уникальную российскую высокотехнологичную цепочку в 2012 году. Из железной руды Стойленского ГОКа на Липецкой площадке НЛМК производят стальные заготовки. Затем из них на ВМЗ делают толстолистовой прокат на широкоформатном стане-5000 и трубы большого диаметра в ТЭСЦ-4.  

Высокое качество стали ПАО «НЛМК» в сочетании с современными технологиями производства толстого листа и выпуска труб большого диаметра Выксунского металлургического завода обеспечивают производство труб на уровне мировых стандартов, что подтверждается участием продукции ОМК в международных трубопроводных проектах. Среди них «Сила Сибири», «Бованенково‐Ухта», «Ухта-Торжок», «Средняя Азия – Китай», «Заполярье-Пурпе» и ряд других.   

«Участвуя в стратегически важных для страны проектах, Группа НЛМК поставила ОМК уже 5 млн тонн стали, из которой производят высококачественные трубы большого диаметра. Очередной знаковый рубеж в нашем партнерстве - это яркий пример эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с потребителем в рамках единого технологического пространства», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин. 

«Единая производственная цепочка по выпуску труб, которую удалось выстроить ОМК и НЛМК, позволила заместить импорт и обеспечить российские энергетические компании продукцией высшего качества. Трубы большого диаметра отечественного производства используются в строительстве крупнейших международных и отечественных газо- и нефтепроводов, что позволило свести практически к нулю приобретение данной продукции по импорту», — прокомментировал руководитель коммерческого департамента ОМК Эдуард Степанцов. 

 

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