Общество

сегодня, 13:32

Врачи дефицитных для области специальностей получат по миллиону рублей

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#здравоохранение
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Врачи дефицитных для области специальностей получат по миллиону рублей

Инициативу Игоря Артамонова о введении новой меры поддержки врачей приняла сегодня 29-я сессия областного Совета. Депутаты утвердили поправки в закон «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб».

Как сообщили в пресс-служба администрации Липецкой области, в соответствии с поправками врачи дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением, получат единоразовую выплату в миллион рублей.

Медик, получивший выплату, обязан отработать в своей должности пять лет. Если это условие не будет выполнено – единовременную социальную выплату врач должен будет вернуть. На реализацию законопроекта в этом году предлагается направить из областного бюджета 25 млн рублей. До конца года управление здравоохранения планирует привлечь около 25 специалистов.

При этом в регионе продолжит действовать программа «Земский доктор», которая создана для мотивации врачей жить и работать в сёлах, посёлках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Отличительной чертой новой региональной меры поддержки является возможность получения денежной выплаты независимо от размера населённого пункта, в котором врач планирует трудиться.

Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат один миллион рублей. Врачи, трудоустроившиеся в сёлах, смогут рассчитывать на два миллиона рублей по двум программам.

фото пресс-службы администрации Липецкой области.
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#здравоохранение
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Комментарии (12)

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Как гость
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))))

11 минут назад
В одной из местных ЦРБ главврач поступал просто: увольнял уже работающего молодого доктора, подходящего под Программу "Земский доктор", и тут же принимал заново. Врачу миллион, главврачу - откат. Думаю, он продолжит свою практику и с дефицитными врачами.
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Мда

13 минут назад
В Поликлинике № 1 дефицитная специальность - окулист. На прием с мая попасть не возможно.
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Житель

34 минуты назад
Главное, чтобы с мозгами пришли.
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Гость

49 минут назад
Представляю с каким аппетитом молодых миллионеров будут кушать старшие товарищи по песочнице... Вот это будет школа жизни...
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Стоматолог

сегодня, 14:03
Кто-то миллионы, а я 70 тыс рублей в месяц!
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Яжмать

сегодня, 14:03
По быстрому 2 раза в декрет схожу.
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Тетя Дуся

сегодня, 13:58
В советское время при социальном государстве квартиры давали и врачам и медсестрам и всем.А что щас за миллион и однушку нормальную не купишь!
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гость

сегодня, 13:57
А какие из медицинских профессий не дефицитные? Ежели просто терапевтов процентов 30-40 не хватает? Не хватает вообще специалистов разной направленности. Стоит ли делать очередную компанейщину? Подход надо сделать комплексный, продумать, наконец( остались , наверное в облздраве толковые сотрудники?) Прикреплять новых к старым с передачей опыта( как ранее было на производствах). Стимулировать старых для этой работы. Если нужны действительно специалисты , а не пустые выпускники медвузов. А так -скорее всего , очередное пускание средств в пыль.
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Артамонов

сегодня, 13:44
Ты делетант, каких область еще не видела.
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Рф

сегодня, 13:43
А те которые уже работают ,пусть писю нюхают.?
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