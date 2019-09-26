Врачи дефицитных для области специальностей получат по миллиону рублей

Инициативу Игоря Артамонова о введении новой меры поддержки врачей приняла сегодня 29-я сессия областного Совета. Депутаты утвердили поправки в закон «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб».

Как сообщили в пресс-служба администрации Липецкой области, в соответствии с поправками врачи дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением, получат единоразовую выплату в миллион рублей.



Медик, получивший выплату, обязан отработать в своей должности пять лет. Если это условие не будет выполнено – единовременную социальную выплату врач должен будет вернуть. На реализацию законопроекта в этом году предлагается направить из областного бюджета 25 млн рублей. До конца года управление здравоохранения планирует привлечь около 25 специалистов.



При этом в регионе продолжит действовать программа «Земский доктор», которая создана для мотивации врачей жить и работать в сёлах, посёлках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Отличительной чертой новой региональной меры поддержки является возможность получения денежной выплаты независимо от размера населённого пункта, в котором врач планирует трудиться.



Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат один миллион рублей. Врачи, трудоустроившиеся в сёлах, смогут рассчитывать на два миллиона рублей по двум программам.



фото пресс-службы администрации Липецкой области.

