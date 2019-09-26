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30-летний липчанин укусил полицейского и ударил его в ухо после чего скрылся от суда в Грузии

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#насилие в отношении представителя власти
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30-летний липчанин укусил полицейского и ударил его в ухо после чего скрылся от суда в Грузии

Октябрьский суд Липецка вынес приговор 30-летнему жителю города, обвиненному в нападении на полицейского. Процесс, начавшийся еще в 2017 году, прервался из-за бегства подсудимого в Грузию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 12 августа 2017 года 30-летний липчанин перешел улицу Стаханова на красный сигнал светофора. Нарушение правил дорожного движения заметил участковый уполномоченный, который предложил мужчине пройти в отдел полиции для составления протокола. Тот бросился бежать бежать. А когда полицейский его догнал, ударил участкового кулаком в ухо, а потом укусил. Задержать нарушителя участковому удалось только с помощью прохожих и подоспевшего наряда полиции. 

В отношении липчанина составили протокол за переход улицы на красный свет, а потом и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). В качестве меры пресечения мужчине избрали подписку о невыезде.

В сентябре 2017 года дело для рассмотрения направили в Октябрьский районный суд Липецка. Когда судебный процесс подходил к концу, липчанин вдруг перестал являться на заседания. 

Подсудимого объявили в федеральный розыск, но тут поступили сведения, что он скрылся за границей. После этого его объявили уже в международный розыск и его поисками занялся Интерпол. В апреле 2019 года мужчину нашли в Грузии. Вероятно, беглец рассчитывал на то, что между Россией и Грузией отсутствуют дипломатические отношения, и последняя его не выдаст.
Тем не менее, Грузия довольно быстро удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче и 1 августа этого года в аэропорту Тбилиси мужчину передали российским правоохранителям.

После этого прерванный почти на два года судебный процесс возобновился. 24 сентября липчанину вынесли приговор: ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
8 848
#насилие в отношении представителя власти
1

Комментарии (8)

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жора

45 секунд назад
а участковый сука никогда ничего не нарушает ???????????? Ангелы сука с кокардой во лбу !!!!!
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ттт

7 минут назад
как скучно я живу
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Шут

32 минуты назад
Дикие дети гор....
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Вован настоящий

34 минуты назад
Нихрена себе, перешёл дорогу на красный свет.
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Мент

38 минут назад
Дикое рвение по службе а на выходи затраты налогоплательщика и сломанная судьба парня . Наша служба и опасна и трудна хаха
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Череда

54 минуты назад
Некоторые везунчики ходят по улице и на ровном месте находят деньги или ценные вещи, а этот "нашел" 3,5 года лишака
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Череда

56 минут назад
дЭбил
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Харли

57 минут назад
Нормальный ход...
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