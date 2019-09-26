30-летний липчанин укусил полицейского и ударил его в ухо после чего скрылся от суда в Грузии

Октябрьский суд Липецка вынес приговор 30-летнему жителю города, обвиненному в нападении на полицейского. Процесс, начавшийся еще в 2017 году, прервался из-за бегства подсудимого в Грузию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 12 августа 2017 года 30-летний липчанин перешел улицу Стаханова на красный сигнал светофора. Нарушение правил дорожного движения заметил участковый уполномоченный, который предложил мужчине пройти в отдел полиции для составления протокола. Тот бросился бежать бежать. А когда полицейский его догнал, ударил участкового кулаком в ухо, а потом укусил. Задержать нарушителя участковому удалось только с помощью прохожих и подоспевшего наряда полиции.



В отношении липчанина составили протокол за переход улицы на красный свет, а потом и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). В качестве меры пресечения мужчине избрали подписку о невыезде.



В сентябре 2017 года дело для рассмотрения направили в Октябрьский районный суд Липецка. Когда судебный процесс подходил к концу, липчанин вдруг перестал являться на заседания.



Подсудимого объявили в федеральный розыск, но тут поступили сведения, что он скрылся за границей. После этого его объявили уже в международный розыск и его поисками занялся Интерпол. В апреле 2019 года мужчину нашли в Грузии. Вероятно, беглец рассчитывал на то, что между Россией и Грузией отсутствуют дипломатические отношения, и последняя его не выдаст.

Тем не менее, Грузия довольно быстро удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче и 1 августа этого года в аэропорту Тбилиси мужчину передали российским правоохранителям.



После этого прерванный почти на два года судебный процесс возобновился. 24 сентября липчанину вынесли приговор: ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

