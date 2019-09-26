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Девушки изнасиловали студента из-за iPhone
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Все происходящее они снимали на камеру смартфона.
32-х и 22-х летняя подруги обвиняются в изнасиловании 19-летнего студента. Инцидент произошел в квартире пятиэтажного дома в Бугульме, республика Татарстаню Вечером 15 сентября в гости к приятельнице заглянул студент-отличник. Девушки попросили его помочь разобраться с настройками iPhone. Когда парень вернул смартфон, его хозяйка заметила царапину на экране и потребовала со студента 3 000 рублей. Парень отказался платить.
- Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера, – рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
При этом все происходящее в комнате подружки по очереди снимали на тот самый телефон. Утомившись, они отправили парня искать деньги и пригрозили, что, если он не найдет их и не вернется, записи будут опубликованы в интернете. Все отснятое задержанными подружками приобщено к материалам уголовного дела. Решается вопрос о заключении их под стражу на время следствия, сообщает телеканал «Татарстан 24».
- Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера, – рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
При этом все происходящее в комнате подружки по очереди снимали на тот самый телефон. Утомившись, они отправили парня искать деньги и пригрозили, что, если он не найдет их и не вернется, записи будут опубликованы в интернете. Все отснятое задержанными подружками приобщено к материалам уголовного дела. Решается вопрос о заключении их под стражу на время следствия, сообщает телеканал «Татарстан 24».
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