Общество

7 минут назад

Тепло в дома липчан будут подавать в течение трёх дней

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#отопительный сезон
Тепло в дома липчан будут подавать в течение трёх дней
С сегодняшнего дня, 26 сентября, в соответствии с постановлением, подписанным главой города Евгенией Уваркиной, в Липецке начался отопительный сезон.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, раздача тепла будет производиться три дня – в четверг, пятницу и субботу. Очерёдность включения систем в многоквартирных домах определена графиком. Ознакомиться с ним можно здесь. Затем в течение месяца снабжающим и сетевым компаниям, а также жилищным службам  надлежит выполнить наладку гидравлического режима по зимнему варианту, провести корректировку и регулировку систем.   

При возникновении проблем липчанам советуют направлять заявки в единую региональную аварийную службу 8-800-450-48-48 либо в службу, обслуживающую МКД (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья), а также в диспетчерские энергетических компаний –  ПАО «КВАДРА» 30-69-25, АО «ЛГЭК» 236-075.

139
#отопительный сезон

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