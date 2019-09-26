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8 минут назад

Почти 9% топлива на заправках оказалось контрафактом

33
#топливо
Почти 9% топлива на заправках оказалось контрафактом

Каждая 12-я автозаправка продает некачественное горючее.

На автозаправочных станциях продается 6 млн т суррогата в год, сообщили «Известиям» в Росстандарте. При этом весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн т. Проведенные федеральным агентством с начала года проверки показали, что 8,8% АЗС (81 из 920 проверенных к 24 сентября) продают бензин и дизель, не соответствующие утвержденным стандартам качества. При этом самое распространенное нарушение — превышение в топливе массовой доли серы.

По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. При этом независимые АЗС нарушают в 2,5 раза чаще, чем сетевые. Продавцы искусственно увеличивают октановое число. Например из 80-го бензина, изготавливают сразу 95-й, и даже 98-й. Как бороться с такими махинациями, сейчас решают чиновники. Жалобы покупателей и крупные штрафы никого не пугают.

Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке. Эксперты объясняют улучшение качества введением оборотных штрафов, а также изменениями в налоговом законодательстве.
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#топливо

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