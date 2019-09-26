В мире

18 минут назад

Жена президента выбрала откровенный наряд для обеда первых леди

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#первая леди

Зеленская удивила гостей официальной встречи.

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.




Подписчики первой леди положительно оценили наряд, уточняет «Лента». «Первая леди вообще сказка какая-то», «Красавица, и костюм действительно хорош», «Шикарная!», — поддержали ее пользователи сети. Некоторые из пользователей даже сравнили ее с первой леди США Меланьей Трамп. Мнения на тот счет, кто из них привлекательнее, разделились. Впрочем, некоторые увидели незаконченность образа, и предложили украсить брючный костюм аксессуарами, например, булавкой.

Жены глав государств, прибывших в США на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, традиционно собрались на мероприятие в поддержку Целей развития тысячелетия ООН, уточняют «Известия».
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#первая леди

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