В липецких школах звонок все еще звенит для учителя

До нашей области пока не дошла практика жалоб на внутренние распорядки в школах.

Прокуратуры сразу двух областей России, Новосибирской и Рязанской, проверили локальные акты местных школ и выяснили, что правило о том, что звонок звенит для учителя, нарушает права учащихся. Так, новосибирские прокуроры нашли в школьных правилах внутреннего распорядка положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс". Эти положения нарушали права и законные интересы несовершеннолетних. К аналогичному выводу пришли и рязанские прокуроры. Локальный акт, закрепляющий школьное правило «звонок — сигнал для учителя», опротестовала прокуратура Михайловского района Рязанской области. Этот пункт нарушает право школьников на отдых во время перемены. Это противоречит федеральным санитарно-эпидемиологическим требованиям, ведь продолжительность урока может быть увеличена по инициативе учителя.



В Липецкой области прокуроры пока жалоб на внутренние правила школ не получали. Как сообщила GOROD48 помощник прокурора региона Татьяна Ткачева, в ведомствах по области не зарегистрировано пока ни одного заявления по этой проблеме.



- Прокуратура может провести проверку локальных актов школ как в плановом порядке, так и по заявлению заинтересованных сторон, например, родителей учащихся. Надо различать то, когда учитель редко и из необходимости качественно провести урок задерживает учеников, и то, когда дети систематически проводят за партами время перемены , - уточнила Татьяна Ткачёва.



Если при проверке заявлений окажется, что права детей нарушены, то прокуратура имеет право направить консультативную информацию в региональное управление образования или даже внести представление о недопустимости нарушения прав школьников.