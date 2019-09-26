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44 минуты назад
Звонок теперь не для учителя
Прокуроры опротестовали неписанное школьное правило.
Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала локальные нормативные акты некоторых школ райцентра, которые устанавливали, что звонок дается только для учителя и предусматривали наказания школьникам за "рецидив", сообщает РИА Новости. Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс". Эти положения нарушали права и законные интересы несовершеннолетних.
Локальный акт, закрепляющий школьное правило «звонок — сигнал для учителя», опротестовала и прокуратура Михайловского района Рязанской области. Этот пункт нарушает право школьников на отдых во время перемены. В утверждённых «Правилах поведения учащихся в школе» есть пункт 2.6, в котором определено, что звонок (сигнал) об окончании урока даётся только для учителя. А когда учитель объявит об окончании занятий, тогда учащийся вправе покинуть класс, пишет "Регнум". Это противоречит федеральным санитарно-эпидемиологическим требованиям, ведь продолжительность урока может быть увеличена по инициативе учителя.
Локальный акт, закрепляющий школьное правило «звонок — сигнал для учителя», опротестовала и прокуратура Михайловского района Рязанской области. Этот пункт нарушает право школьников на отдых во время перемены. В утверждённых «Правилах поведения учащихся в школе» есть пункт 2.6, в котором определено, что звонок (сигнал) об окончании урока даётся только для учителя. А когда учитель объявит об окончании занятий, тогда учащийся вправе покинуть класс, пишет "Регнум". Это противоречит федеральным санитарно-эпидемиологическим требованиям, ведь продолжительность урока может быть увеличена по инициативе учителя.