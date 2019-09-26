Общество
52 минуты назад
Приунывший светофор отвезли в ремонт
Аппарат, вероятнее всего, сбила проезжающая мимо машина.
Ремонтная бригада демонтировала и отвезла в ремонт светофор с перекрестка улиц Фрунзе и Неделина. Сегодня утром там повис светофор: световое табло отлетело от опоры и практически упало на асфальт.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, аварий и происшествий на этом перекрестке зафиксировано не было, но крепление табло повреждено. Также маловероятно то, что светофор оторвался от опоры из-за сильного ветра. Вероятнее всего, его задела проезжающая мимо техника.
Специалисты постараются в течение дня отремонтировать крепление светофора и вернуть его место. А пока участникам движения советуют обращать внимание на сигналы дублирующих светофоров.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, аварий и происшествий на этом перекрестке зафиксировано не было, но крепление табло повреждено. Также маловероятно то, что светофор оторвался от опоры из-за сильного ветра. Вероятнее всего, его задела проезжающая мимо техника.
Специалисты постараются в течение дня отремонтировать крепление светофора и вернуть его место. А пока участникам движения советуют обращать внимание на сигналы дублирующих светофоров.
сфетофил
!