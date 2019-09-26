Общество

52 минуты назад

Приунывший светофор отвезли в ремонт

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#светофор #ремонт
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Приунывший светофор отвезли в ремонт

Аппарат, вероятнее всего, сбила проезжающая мимо машина.

Ремонтная бригада демонтировала и отвезла в ремонт светофор с перекрестка улиц Фрунзе и Неделина. Сегодня утром там повис светофор: световое табло отлетело от опоры и практически упало на асфальт.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, аварий и происшествий на этом перекрестке зафиксировано не было, но крепление табло повреждено. Также маловероятно то, что светофор оторвался от опоры из-за сильного ветра. Вероятнее всего, его задела проезжающая мимо техника.

Специалисты постараются в течение дня отремонтировать крепление светофора и вернуть его место. А пока участникам движения советуют обращать внимание на сигналы дублирующих светофоров.
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#светофор #ремонт
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Комментарии (2)

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сфетофил

44 минуты назад
следите пожалуйста за развитием событий, я очень переживаю что будет дальше.
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!

46 минут назад
Ой, какая радостная новость.
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