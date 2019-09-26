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сегодня, 11:04
Электропроводящий бетон растопит снег на дорогах
Российские инженеры предложили техническое ноу-хау для борьбы с сугробами на трассах.
Российские инженеры из РосдорНИИ предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги», пишет RT. На таком покрытии снег и лед будут таять быстрее, также не будут образовываться сугробы.
Как уточняют эксперты, электропроводящий бетон будет безопасным для пешеходов и водителей за счет защитного слоя, а нижние слои проезжей части обеспечат заземление. Такое покрытие можно укладывать по краям автомобильной дороги: предполагается, что вода из растаявшего снега будет стекать в ливневую канализацию. На сложных дорогах и мостах ЭПБ следует уложить по всей ширине проезжей части, уточняет РБК.
Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что ЭПБ можно использовать локально, когда ситуация критическая. Она объясняет это тем, что использование обыкновенного электричества может обойтись дорого. "Но если будут применяться новейшие технологии, например, альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным", сказала Ирбитская РИА Новости.
Как уточняют эксперты, электропроводящий бетон будет безопасным для пешеходов и водителей за счет защитного слоя, а нижние слои проезжей части обеспечат заземление. Такое покрытие можно укладывать по краям автомобильной дороги: предполагается, что вода из растаявшего снега будет стекать в ливневую канализацию. На сложных дорогах и мостах ЭПБ следует уложить по всей ширине проезжей части, уточняет РБК.
Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что ЭПБ можно использовать локально, когда ситуация критическая. Она объясняет это тем, что использование обыкновенного электричества может обойтись дорого. "Но если будут применяться новейшие технологии, например, альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным", сказала Ирбитская РИА Новости.
Хохлы с ломиком
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