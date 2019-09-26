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При жесткой посадке «Боинга» пострадали 49 человек
У одной из пассажирок подозрение на ушиб почки.
В результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул в среду, 25 сентября, травмы получили 49 человек, 48 из них лечатся амбулаторно, еще одна женщина — находится в больнице с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.
Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил жесткую посадку в Барнауле в среду вечером, пишет РИА Новости. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко уточнил, что при посадке шасси самолета вышло из строя, посадка сопровождалась особыми условиями, в результате возгорания произошло разрушение правой стойки шасси.
По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил Минтранс. Эвакуация проходила по надувным трапам. Пострадавшие пассажиры получили травмы из-за особенностей конструкции этих трапов, сообщал Архипенко. Комиссия Росавиации проведет расследование инцидента. В аэропорту развернуты две оперативные группы ГУ МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки Boeing-737 в Барнауле.
Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил жесткую посадку в Барнауле в среду вечером, пишет РИА Новости. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко уточнил, что при посадке шасси самолета вышло из строя, посадка сопровождалась особыми условиями, в результате возгорания произошло разрушение правой стойки шасси.
По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил Минтранс. Эвакуация проходила по надувным трапам. Пострадавшие пассажиры получили травмы из-за особенностей конструкции этих трапов, сообщал Архипенко. Комиссия Росавиации проведет расследование инцидента. В аэропорту развернуты две оперативные группы ГУ МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки Boeing-737 в Барнауле.