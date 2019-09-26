Общество

12 минут назад

В центре Липецка приуныл светофор

1 166
#светофор
В центре Липецка приуныл светофор

Регулировщик работает из последних сил.

Сегодня утром на перекресте улиц Фрунзе и Первомайская в Липецке завалился светофор. Световое табло регулировщика отвалилось от опоры и оказалось практически на асфальте. Несмотря на сложную ситуацию, светофор, хоть и вверх тормашками, продолжает работать.

Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, для устранения аварии туда направили бригаду ремонтников. Им же предстоит установить причину завала табло.
1 166
#светофор

Комментарии (1)

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White

3 минуты назад
Почти всем тяжело сейчас. Поставят на место. Стабильность.
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