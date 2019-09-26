В центре Липецка приуныл светофор

Регулировщик работает из последних сил.

Сегодня утром на перекресте улиц Фрунзе и Первомайская в Липецке завалился светофор. Световое табло регулировщика отвалилось от опоры и оказалось практически на асфальте. Несмотря на сложную ситуацию, светофор, хоть и вверх тормашками, продолжает работать.



Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, для устранения аварии туда направили бригаду ремонтников. Им же предстоит установить причину завала табло.