В 5 километрах от Липецка, там, где строят новый город, пройдет грандиозный праздник!

И знаете, что - я там буду!

28 сентября в ЖК Романово в 15:00 начнется празднование юбилейного дня рождения «Ремстройсервис». Строительная компания приглашает всех желающих провести «семейный фестиваль Романовский» вместе с нами.

Хэдлайнеры мероприятия кавер-группа ‘Нестройные' – рекордсмены книги рекордов Гиннеса. Ведущие и главные гости праздника - участники Высшей Лиги КВН- 2019 - Громокошки! В программе развлечений: бесплатные угощения для детей и взрослых, VR-очки впечатлят даже скептиков, турниры по настольному футболу и хоккею, семейные эстафеты, подарки от Ремстройсервис и партнеров. Для маленьких гостей будут занимательные мастер-классы, игры с аниматорами, яркий аквагрим, сладкие угощения, горячее какао и гигантская раскраска. В этот день будет возможно забронировать квартиру от строительной компании «Ремстройсервис» по максимально выгодной цене!

Застройщик АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС»

Подробности по телефону 51-63-93.

Узнайте больше в ВК vk.com/romanovo48 и Инстаграм https://www.instagram.com/rem_stroy_servis/

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