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сегодня, 09:18

В Липецке будут судить рекордсмена по пьяному вождению

5 893
#правила дорожного движения
В Липецке будут судить рекордсмена по пьяному вождению

44-летний житель города шесть раз попался пьяным за рулем.


Сотрудники полиции объединили в одно производство несколько уголовных дел о «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» возбужденных в отношении 44-летнего липчанина. Мужчину несколько раз ловили пьяным за рулем, во время отбытия наказания за пьяное вождение.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в августе этого года в переулке Академический наряд ДПС остановил автомобиль «ВАЗ 21140». По внешним признакам полицейские заподозрили, что водитель машины пьян. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он в присутствии понятых отказался.

В ходе последующей проверки выяснилось, что липчанин уже четыре раза привлекался к уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде, и управлял машиной пьяным во время отбытия наказания. 29 августа в отношении мужчины возбудили уголовное дело статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»

12 сентября в отношении липчанина вновь возбудили уголовное дело по тому же составу преступления. Как пояснил подозреваемый, выпив с утра, он направился на штрафную стоянку, чтобы забрать машину, которую поместили на штрафстоянку сотрудниками ДПС. Забрав автомобиль, он поехал домой, но на ближайшей к стоянке автозаправочной станции его остановили полицейские, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель вновь отказался.

Уголовные дела соединены в одно производство и после проведения необходимых следственных действий, будут направлены в суд.
5 893
#правила дорожного движения

Комментарии (5)

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жестянщик

33 минуты назад
отказ на медицинское освидетельствование на состояние опьянения - самая фееричная лазейка в законе, пей, сбивай насмерть - адвокаты и блат отмажут потом. по умолчанию надо проверять на алко и наркоту - кто только придумал спрашивать разрешение, какой бред
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Палка

45 минут назад
ВВП, на помойных ведрах ездим только мы мгеровские пидерасты
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Анна Ванна

54 минуты назад
"машину, которую поместили на штрафстоянку сотрудниками ДПС" - Гэ48, вас всех тоже на штрафстоянку пора отправить!
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ВВП

55 минут назад
Да конфискуйте вы у этого пидера его помойной ведро....делов то и не будет нарушать !!!А на ваше лишение прав срать он хотел...оставьте ему их на память..
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Валетов

58 минут назад
Такого дебила только закрывать года на три.
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