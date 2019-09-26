В Липецке будут судить рекордсмена по пьяному вождению

44-летний житель города шесть раз попался пьяным за рулем.







Сотрудники полиции объединили в одно производство несколько уголовных дел о «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» возбужденных в отношении 44-летнего липчанина. Мужчину несколько раз ловили пьяным за рулем, во время отбытия наказания за пьяное вождение.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в августе этого года в переулке Академический наряд ДПС остановил автомобиль «ВАЗ 21140». По внешним признакам полицейские заподозрили, что водитель машины пьян. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он в присутствии понятых отказался.



В ходе последующей проверки выяснилось, что липчанин уже четыре раза привлекался к уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде, и управлял машиной пьяным во время отбытия наказания. 29 августа в отношении мужчины возбудили уголовное дело статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»



12 сентября в отношении липчанина вновь возбудили уголовное дело по тому же составу преступления. Как пояснил подозреваемый, выпив с утра, он направился на штрафную стоянку, чтобы забрать машину, которую поместили на штрафстоянку сотрудниками ДПС. Забрав автомобиль, он поехал домой, но на ближайшей к стоянке автозаправочной станции его остановили полицейские, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель вновь отказался.



Уголовные дела соединены в одно производство и после проведения необходимых следственных действий, будут направлены в суд.

