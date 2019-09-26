Происшествия

сегодня, 09:19

Липчанин украл в магазине пару бутылок шампанского Moёt

6 700
#кража #магазин
1
Липчанин украл в магазине пару бутылок шампанского Moёt

Мужчина совершил два преступления.

Мировой судья СУ № 5 Октябрьского района приговорил безработного жителя Липецка к году условного срока с годом испытательного за две кражи. Следствие доказало в суде, что мужчина совершил две магазинные кражи.

Для своих преступлений безработный липчанин выбрал магазины одной торговой сети. В свой первый визит мужчина украл две бутылки шампанского Moёt, 5 банок кофе, два увлажняющих геля, шампунь против выпадения волос, сыр и дезодорант. Он сложил товары на 6 057 рублей в покупательскую корзинку и вышел с ними из магазина. Во время второй кражи липчанин аналогичным способом унес из магазина 8 банок кофе и стиральный порошок. Ущерб от преступления составил 2 904 рубля.

Вора вычислили по записям с камер наблюдения, он признал свою вину.
6 700
#кража #магазин
1

Комментарии (6)

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Миротворец

47 минут назад
Отличный выбор ! Изысканая продуктовая корзина !
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Дык +

49 минут назад
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы... Источник: https://quote-citation.com/book/980
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Ярик

52 минуты назад
Настоящий эстет.
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СССР

53 минуты назад
Маруся, Он ориетировался по цене.
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гурман

54 минуты назад
Да он аристократ ! Дешёвку не пьём.
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Маруся

сегодня, 09:24
Рада за вкус местных воришек, ведь не какое-то абрау дюрсо свистнул, а Moёt прихватил! А вы говорите, в Липецке культурных людей нет..
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