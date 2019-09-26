Липчанин украл в магазине пару бутылок шампанского Moёt

Мужчина совершил два преступления.

Мировой судья СУ № 5 Октябрьского района приговорил безработного жителя Липецка к году условного срока с годом испытательного за две кражи. Следствие доказало в суде, что мужчина совершил две магазинные кражи.



Для своих преступлений безработный липчанин выбрал магазины одной торговой сети. В свой первый визит мужчина украл две бутылки шампанского Moёt, 5 банок кофе, два увлажняющих геля, шампунь против выпадения волос, сыр и дезодорант. Он сложил товары на 6 057 рублей в покупательскую корзинку и вышел с ними из магазина. Во время второй кражи липчанин аналогичным способом унес из магазина 8 банок кофе и стиральный порошок. Ущерб от преступления составил 2 904 рубля.



Вора вычислили по записям с камер наблюдения, он признал свою вину.