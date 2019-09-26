Происшествия

сегодня, 09:02

«ВАЗ» слетел с дороги и врезался в бетонный столб - погиб 50-летний водитель

4 1666
#Авария #ДТП
1
«ВАЗ» слетел с дороги и врезался в бетонный столб - погиб 50-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 сентября в Хлевенском районе на трассе «Дон» 50-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в световую опору. Водитель от полученных травм скончался на месте.

В Липецком районе на подъездной дороге от М4 «Дон» к Липецку столкнулись автомобили «Форд» под управлением 66-летнего водителя и «Киа» с 43-летним мужчиной за рулем. Водитель «Форда» и 34-летняя пассажирка «Киа» получили травмы.

В Становлянском районе на трассе «Дон» 31-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1334 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 877 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

4 1666
#Авария #ДТП
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

^_^

11 минут назад
"..машина СЪЕХАЛА в кювет..", какой съехала, так и пишите низенько летела!!!
ответить

Миротворец

38 минут назад
Четкая фотка ! Водитель явно соблюдал правила пдд и однозначно скоростной режим ! Не на сантиметр ни в лево ни в право , ниже выше ... столб конкретно закрепил ! Карма!
ответить

Буша

39 минут назад
Плохо,когда не бережем себя, еще хуже - других, невиновных... Опомнитесь уже, водилы !!!
ответить

весёлый

57 минут назад
Каждый день трупы и инвалидов колясочников на китайских колясках только прибавляется ,сами себя не бережём,гоним побыстрей ,чтобы полежать на диване до самой старости
ответить

Еще в рубрике

Роман Кришталь: «Я пригнулся и меня задели. Стал преследовать преступников, вел ответный огонь»
#Авария #ДТП #стрнельба
Роман Кришталь: «Я пригнулся и меня задели. Стал преследовать преступников, вел ответный огонь»

21 минуту назад

Происшествия
Двое на мотоцикле стреляли в автоюриста Романа Кришталя
#стрельба #покушение
11
Двое на мотоцикле стреляли в автоюриста Романа Кришталя

33 минуты назад

Происшествия
Липчанин украл в магазине пару бутылок шампанского Moёt
#кража #магазин
6
Липчанин украл в магазине пару бутылок шампанского Moёt

сегодня, 09:19

Происшествия
В Липецке будут судить рекордсмена по пьяному вождению
#правила дорожного движения
5
В Липецке будут судить рекордсмена по пьяному вождению

сегодня, 09:18

Происшествия
По пути на рыбалку в Астраханскую область липчанин убил земляка
#убийство
21
По пути на рыбалку в Астраханскую область липчанин убил земляка

вчера, 15:45

Происшествия
Грузовик «КамАЗ» раздавил шесть лодок в спортивной школе
#авария #ДТП
25
Грузовик «КамАЗ» раздавил шесть лодок в спортивной школе

вчера, 15:14

Происшествия