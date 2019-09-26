«ВАЗ» слетел с дороги и врезался в бетонный столб - погиб 50-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека, один человек погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 сентября в Хлевенском районе на трассе «Дон» 50-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в световую опору. Водитель от полученных травм скончался на месте.



В Липецком районе на подъездной дороге от М4 «Дон» к Липецку столкнулись автомобили «Форд» под управлением 66-летнего водителя и «Киа» с 43-летним мужчиной за рулем. Водитель «Форда» и 34-летняя пассажирка «Киа» получили травмы.



В Становлянском районе на трассе «Дон» 31-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1334 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 877 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



