Общество

13 минут назад

Памятник липецкому трактору отправляется на ремонт

70
#памятник

Трактор "Т-38М" покрасят и вставят антивандальные окна. Кроме того, во время ремонта будет проверена надежность крепления машины на постаменте.


Как сообщили в администрации Липецка, решение о реконструкции памятника приятно мэрией на основании обращений, поступивших от активных жителей района ЛТЗ и депутата по округу Игоря Крутских.

Памятник был открыт в 1975 году и посвящен трудовым подвигам тракторостроителей города. За все время своего существования он только раз покидал своё место для проведения ремонта. Это было в 2007 году.  


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#памятник

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