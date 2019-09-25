Спорт

11 минут назад

В дубле «Металлурга» вырос человек-гол?

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#Футбол #"Металлург-М"
В дубле «Металлурга» вырос человек-гол?

Юный Илья Глебов осенью демонстрирует завидную результативность.

17-летний Илья Глебов забил уже свой 10-й мяч в первенстве СФФ «Центр».

Такой результативности никто из молодого поколения липецких футболистов не демонстрировал уже много лет. «Крайний» раз Глебов отличился в домашнем матче юных «сталеваров» с нововоронежским «Атомом». При этом нападающий проявил не только технику, но и хладнокровие не по годам. Разбросав финтами защитников, он мгновенно оценил ситуацию и отправил мяч в дальний угол рикошетом от штанги.

Илья мог забить и еще, но в одном из эпизодов попал в перекладину.

Более опытный «Атом», который не раз становился победителем зональных турниров третьего дивизиона, все-таки выиграл в Липецке, но «виктория» досталась ему не просто – 4:2.

Все потому, что «Металлург-М» во второй части сезона намного прибавил. Липчане, завершившие два последних чемпионата на последнем месте, сейчас удерживают 11-ю позицию, и могут подняться еще выше. Немалая заслуга в этом принадлежит и лучшему бомбардиру. Илья Глебов в нынешнем сезоне успел сделать и хет-трик в домашней игре с волжским «Торпедо» (3:4). Всего в сентябре с 3-х играх на его счету 4 гола.

В списке бомбардиров команды он уже опередил Андрея зазомазова, на счету которого 7 голов, и который уже пробует свои силы в основой команде «Металлурга» во втором дивизионе.

Летом с основой тренировался и Глебов, и произвел благоприятное впечатление на взрослых партнеров. Не далек тот день, когда бомбардира заберет к себе главная команда области.

60
#Футбол #"Металлург-М"

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