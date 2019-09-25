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31 минуту назад

Липецкая вечЁрка: пуск отопления, борьба с автохамами и кража из храма

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: пуск отопления, борьба с автохамами и кража из храма

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 25 сентября.

Завтра в квартирах липчан станет теплее. Мэр Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о подаче тепла в жилые дома с 26 сентября. Тепло в дома липчан будут подавать в течение трёх дней. Прошлой осенью тепло в дома липчан начали подавать 10 октября. Завершился сезон 23 апреля.

Тем временем Игорь Артамонов объявил войну автохамам. Сложившуюся ситуацию Игорь Артамонов назвал беспределом, с которым ГИБДД справиться не может. Проблему с парковкой на тротуарах и газонах в Липецкой области собираются решать двумя методами: с помощью создания цивилизованных стояночных мест на стихийных парковках и увеличения штрафов для автохамов.

Липчане активно комментировали сообщение «Мать закопанной на кладбище домашних животных девочки признана мошенницей». Женщина за семь месяцев получила 81 055 рублей пособия на умершего ребенка. Ей придется вернуть и эту сумму, и отправиться на исправительные работы. Скорее всего, мести улицы.

Сегодня ночью обокрали Владимирский храм в Измалкове. Вор проник в церковь, взломав окно. Сигнализацией храм не оборудован. На месте происшествия работала следственная группа. Под подозрение попал один из местных жителей, но у него оказалось алиби.
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#вечерка

Комментарии (2)

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Пенсионер

4 минуты назад
Липчанке ты что в шалоше живёшь что у тебя как на улитце!
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Липчанка

26 минут назад
Спасибо за отопление!!! У нас в квартире 18 градусов, и это при работающих обогревателях.
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